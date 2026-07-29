Конкуренція з BYD та Tesla змусила BMW почати масштабні скорочення штату

Через падіння продажів у Китаї та зростання конкуренції з BYD та Tesla компанія BMW розпочинає програму скорочення близько 8000 робочих місць у світі. Працівникам у Німеччині автовиробник пропонує добровільні вихідні виплати.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Кого скоротить BMW?

Пропозиція стосується співробітників у сферах досліджень, розробок, планування та корпоративних функцій, тоді як працівників заводських цехів вона не охоплює. Також компанія планує оптимізувати керівні посади. Програма скорочення розпочнеться в жовтні та триватиме до 2027 року. Завдяки цьому виробник очікує підвищити прибутковість у 2028 році.

У Німеччині гарантії захищають працівників автопрому від примусових звільнень. Через це компанії змушені пропонувати щедрі грошові виплати за добровільне звільнення. Наприкінці минулого року у країні на автогіганта працювало 87 436 осіб (понад половину від загальної кількості персоналу у світі).

Причини реструктуризації

Німецькі автовиробники скорочують витрати через падіння продажів, американські тарифи та високі виробничі витрати в Європі. Зокрема, концерн Volkswagen також скорочує десятки тисяч працівників.

BMW стикається з тиском через наслідки війни на Близькому Сході та зростання конкуренції з боку місцевих виробників електромобілів у Китаї, який є основним ринком компанії.

"Згідно з річним звітом компанії за 2025 рік, чисельність її робочої сили в країні вже скоротилася на 2,3% порівняно з попереднім роком", — зазначається в офіційних матеріалах компанії.

На тлі новин про реструктуризацію акції BMW у Франкфурті зросли на 1,9%, хоча загалом за рік вони впали більш ніж на третину.

Раніше повідомлялося, що автомобільний концерн BMW зафіксував зниження світових продажів у другому кварталі 2026 року. Головним чинником падіння стало стрімке скорочення попиту на ринку Китаю.