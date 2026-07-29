Фінляндія припиняє обслуговування інтернет-кабелю РФ, через який йде 70% трафіку

Фінляндія з 2027 року припинить обслуговувати частину опор ліній електропередач, якими прокладені волоконно-оптичні лінії зв’язку до Росії. Через ці маршрути може проходити до 30% усіх ліній зв’язку між двома країнами, тому російським операторам доведеться переводити міжнародний інтернет-трафік на альтернативні канали.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мoscowtimes.

За даними видання, фінська енергетична компанія Fingrid уже попередила російських операторів зв’язку про майбутнє припинення обслуговування опор.

Один зі співрозмовників видання стверджує, що волоконно-оптичні лінії на цих опорах планують демонтувати, а самі конструкції — розібрати.

Причиною стало припинення передачі електроенергії між Росією та Фінляндією після 2022 року. У результаті утримувати інфраструктуру лише заради телекомунікаційних операторів стало економічно невигідно.

Фінський напрямок залишається важливим для міжнародного інтернет-трафіку Росії. За оцінкою одного з джерел "Комерсанта", після 2022 року через Фінляндію проходить близько 60–70% закордонного інтернет-трафіку РФ.

Водночас безпосередньо через опори ЛЕП, які планують вивести з експлуатації, може проходити до 30% усіх ліній зв’язку між Росією та Фінляндією.

Російські оператори вже ведуть переговори з фінськими телекомунікаційними компаніями щодо альтернативних маршрутів. Частина операторів також має резервні канали через інші країни.

Для європейської частини Росії фінський маршрут не є єдиним. Міжнародний трафік також може проходити через Білорусь, країни Балтії та підводні кабельні системи Балтійського моря.

Додамо, Національне управління зі стягнення боргів Фінляндії вилучило 3,7 мільйона євро, які належали Російській Федерації. Ці кошти спрямують на компенсацію українській компанії "Нафтогаз України" за майно, знищене та незаконно експропрійоване Росією.