Україна розширює присутність у Північній Африці: які нові продукти потраплять на ринок Алжиру

Україна та Алжир домовляються про розширення поставок аграрної продукції: після погодження чотирьох сертифікатів на експорт худоби й молока сторони готують допуск сухого молока та м'яса птиці.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Під час зустрічі Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, Посол Алжиру в Україні та Молдові Ахмед Уаїл, представники Держпродспоживслужби та Спілки молочних підприємств України обговорили поставки зерна та розширення експорту товарів тваринного походження.

Попри атаки РФ на портову інфраструктуру, українська сторона підтвердила виконання міжнародних контрактів і відновлення логістики.

Інспекції та нові категорії продукції

Сторони запланували проведення інспекційної місії алжирських фахівців на українське підприємство з виробництва сухого молока. Після оцінювання потужностей розпочнеться експорт цієї продукції.

Окремо опрацьовується відкриття ринку Алжиру для українського м'яса птиці. Україна передала запити щодо ветеринарних вимог, процедур допуску та погодження міжнародних сертифікатів і очікує на відповідь.

Погоджені напрями експорту

На сьогодні між Україною та Алжиром уже погоджено чотири форми ветеринарних сертифікатів, якідозволяють експорт таких позицій:

молока та молочної продукції;

великої рогатої худоби для забою;

великої рогатої худоби для відгодівлі;

племінної великої рогатої худоби.

Завдяки триває робота профільних міністерств з підготовки до розширення переліку товарів.

Нагадаємо, за перші шість місяців 2026 року Україна погодила 23 нових напрямки та торговельні умови для експорту. Зокрема до Алжиру вітчизняні виробники імпортуватимуть м'ясо великої рогатої худоби.