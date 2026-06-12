Від Чилі до Китаю: Україна за шість місяців відкрила для бізнесу 23 нових світових ринки

Україна розширює географію поставок власної продукції. За перші шість місяців 2026 року країна погодила 23 нових напрямки та торговельні умови для експорту. Цей результат вже перевищив показники всього 2025 року, протягом якого було відкрито 22 ринки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Процес відкриття нових напрямків включав перемовини з компетентними органами інших держав, погодження ветеринарних і фітосанітарних вимог, оцінку систем державного контролю та підготовку міжнародних сертифікатів.

Узгоджений перелік країн та товарів для експорту виглядає так:

Албанія — перероблені корми для домашніх тварин;

Алжир — м'ясо великої рогатої худоби, велика рогата худоба для відгодівлі та племінна велика рогата худоба;

В'єтнам — яєчні продукти;

Грузія — яловичина та субпродукти, корми рослинного походження, топлені жири нехарчового призначення, побічні продукти тваринного походження;

Данія — живі гризуни;

Єгипет — вівці для негайного забою, яєчні продукти, рибна продукція, корми для домашніх тварин;

Республіка Корея — корми для домашніх тварин;

Кот-д’Івуар — яловичина, баранина, м'ясо птиці та продукти з них;

Кувейт — м'ясо та м'ясні продукти;

Молдова — живі равлики та ікра равликів, м'ясні продукти;

Чилі — молоко та молочні продукти;

Європейський Союз — рослини для посадки вишні звичайної та вишні сизої, а також їх гібриди;

Китай — українське борошно.

Більшість погоджених позицій складає готова продукція та товари з доданою вартістю, зокрема корми, молочні та яєчні продукти, м'ясні вироби. Цей тренд відповідає затвердженій Кабінетом Міністрів України Експортній стратегії до 2030 року, яка передбачає перехід від продажу сировини до збільшення частки товарів переробки.

"Сьогодні ми відкриваємо не просто нові ринки — ми відкриваємо нові можливості для українських виробників. За кожним погодженим сертифікатом стоїть реальний шанс для підприємств розширити виробництво, вийти на нових партнерів і створити додаткову цінність в Україні", — зазначив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Роботу над усуненням технічних бар’єрів у торгівлі та забезпеченням державних гарантій виконує Держпродспоживслужба спільно з Міністерством економіки, МЗС та дипломатичними установами. Нові експортні можливості забезпечують надходження валюти, створення робочих місць та укладання нових контрактів.

Нагадаємо,наприкінці квітня Грузія відкрила ринок для українського м’яса, а також низки суміжних агропродуктів. Також на фінальному етапі погодження перебуває відкриття грузинського ринку для композитних продуктів із вмістом м’яса птиці та рослинних компонентів.