Аргентина відкрила ринок для українського насіння соняшника: які вимоги до вітчизняних експортерів

Україна отримала право експортувати посівне насіння соняшника до Аргентини. Це стало можливим завдяки злагодженій співпраці між Держпродспоживслужбою та Національною службою охорони здоров’я і якості агропродовольчої продукції Аргентини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресреліз Держпродспоживслужби України.

Як зазначив голова служби Сергій Ткачук, що цей крок не лише зміцнює позиції України на світовому аграрному ринку, а й створює нові можливості для українських виробників.

"Відкриття аргентинського ринку для українського насіння соняшника — це результат системної роботи фітосанітарної служби та наших міжнародних партнерів. Це не лише зміцнює позиції України на світовому аграрному ринку, а й створює нові можливості для вітчизняних виробників. Держпродспоживслужба й надалі працюватиме над відкриттям нових ринків і захистом інтересів українського експорту", — заявив він.

Як експортувати насіння?

Щоб експортувати насіння соняшнику, виробникам потрібно дотримуватися фітосанітарних вимог Аргентини. Для цього необхідно звернутися до територіальних органів Держпродспоживслужби для проведення всіх необхідних процедур та оформлення фітосанітарного сертифіката. Всі детальні вимоги можна знайти на сайті відомства.

Нагадаємо, Україна може зібрати менше насіння соняшнику в сезоні 2025/26 через тривалу посуху. Аналітична компанія ASAP Agri знизила свій попередній прогноз урожаю з 14,1 до 13,6 млн тонн, вказавши на спекотну й суху погоду під час цвітіння як ключовий чинник втрати врожайності.