Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,46

--0,15

EUR

48,28

--0,01

Готівковий курс:

USD

41,50

41,40

EUR

48,50

48,31

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Аргентина відкрила ринок для українського насіння соняшника: які вимоги до вітчизняних експортерів

насіння соняшнику
Українське насіння соняшнику експортуватимуть до Аргентини. / Freepik

Україна отримала право експортувати посівне насіння соняшника до Аргентини. Це стало можливим завдяки злагодженій співпраці між Держпродспоживслужбою та Національною службою охорони здоров’я і якості агропродовольчої продукції Аргентини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресреліз Держпродспоживслужби України.

Як зазначив голова служби Сергій Ткачук, що цей крок не лише зміцнює позиції України на світовому аграрному ринку, а й створює нові можливості для українських виробників.

"Відкриття аргентинського ринку для українського насіння соняшника — це результат системної роботи фітосанітарної служби та наших міжнародних партнерів. Це не лише зміцнює позиції України на світовому аграрному ринку, а й створює нові можливості для вітчизняних виробників. Держпродспоживслужба й надалі працюватиме над відкриттям нових ринків і захистом інтересів українського експорту", — заявив він.

Як експортувати насіння?

Щоб експортувати насіння соняшнику, виробникам потрібно дотримуватися фітосанітарних вимог Аргентини. Для цього необхідно звернутися до територіальних органів Держпродспоживслужби для проведення всіх необхідних процедур та оформлення фітосанітарного сертифіката. Всі детальні вимоги можна знайти на сайті відомства.

Нагадаємо, Україна може зібрати менше насіння соняшнику в сезоні 2025/26 через тривалу посуху. Аналітична компанія ASAP Agri знизила свій попередній прогноз урожаю з 14,1 до 13,6 млн тонн, вказавши на спекотну й суху погоду під час цвітіння як ключовий чинник втрати врожайності.

Автор:
Тетяна Ковальчук