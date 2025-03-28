Для українських яблук відкрили ринок Індії: відправлено першу партію

Українські садівники відтепер експортують яблука на індійський ринок. У рамках спільної роботи посольства України в Індії, Держпродспоживслужби та МЗС, спрямованої на відкриття нових ринків для експорту вітчизняної сільгосппродукції, в Індію прибула перша партія українських яблук.

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Про це повідомила пресслужба посольства України в Республіці Індія.

"Хотіли б подякувати українським виробникам за постачання високоякісної продукції, яка успішно пройшла передбачені місцевим законодавством інспекційні заходи та була високо оцінена індійською стороною", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у дипломатичному відомстві, експорт яблук до Індії є важливим етапом для України та українських виробників, які продовжують відкривати нові ринки, розширюючи географію поставок високоякісної сільськогосподарської продукції.

Дипломати впевнені, що попереду - нові партії та перспективи для української аграрної продукції на міжнародній арені.

Україна різко підвищила експортні ціни на яблуко

Зауважимо, у сезоні 2024/25 року відзначається різке зростання експортних цін на українське яблуко. Найбільше зростання зафіксоване при постачанні яблука в ОАЕ, де імпортери цього сезону платили на 40-60% більше за українські фрукти.

Також досить суттєво – на 30-40%, зросли експортні ціни на яблуко з України, яке постачається до Саудівської Аравії, яка є головним ринком збуту за цією категорією продукції цього сезону. Аналогічне зростання ціни спостерігається в експорті яблука до Кувейту. А Швеція, один із основних покупців українського яблука в ЄС, платила в середньому на 25% більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, на початку березня Україна провела успішні переговори із канадською стороною, в результаті яких Агентство харчової інспекції Канади (CFIA) затвердило програму експорту свіжих яблук з України до Канади.