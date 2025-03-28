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Для украинских яблок открыли рынок Индии: отправлена первая партия
Украинские садоводы теперь экспортируют яблоки на индийский рынок. В рамках совместной работы посольства Украины в Индии, Госпродслужбы и МИД, направленной на открытие новых рынков для экспорта отечественной сельхозпродукции, в Индию прибыла первая партия украинских яблок.
Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Республике Индия.
"Хотели бы поблагодарить украинских производителей за поставку высококачественной продукции, которая успешно прошла предусмотренные местным законодательством инспекционные мероприятия и была высоко оценена индийской стороной", — говорится в сообщении.
Как отметили в дипломатическом ведомстве, экспорт яблок в Индию является важным этапом для Украины и украинских производителей, продолжающих открывать новые рынки, расширяя географию поставок высококачественной сельскохозяйственной продукции.
Дипломаты уверены, что впереди новые партии и перспективы для украинской аграрной продукции на международной арене.
Украина резко повысила экспортные цены на яблоко
Заметим, что в сезоне 2024/25 года отмечается резкий рост экспортных цен на украинское яблоко. Наибольший рост зафиксирован при поставках яблок в ОАЭ, где импортеры в этом сезоне платили на 40-60% больше украинских фруктов.
Также довольно существенно – на 30-40%, выросли экспортные цены на яблоко из Украины, поставляемое в Саудовскую Аравию, являющуюся главным рынком сбыта по этой категории продукции в этом сезоне. Аналогичный рост цены наблюдается в экспорте яблока в Кувейт. Швеция же, один из основных покупателей украинского яблока в ЕС, платила в среднем на 25% больше, чем годом ранее.
Напомним, в начале марта Украина провела успешные переговоры с канадской стороной, в результате которых Агентство пищевой инспекции Канады (CFIA) утвердило программу экспорта свежих яблок из Украины в Канаду.