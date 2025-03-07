Для украинских яблок открыли рынок Канады

Украинские садоводы теперь смогут экспортировать яблоки на канадский рынок.

Об этом сообщает прессслужба Госпродпотребслужба.

Канада открыла рынок для яблок из Украины

Отмечается, что вместе с МИДом ведомство провело успешные переговоры с канадской стороной, в результате которых Агентство пищевой инспекции Канады (CFIA) утвердило программу экспорта свежих яблок из Украины в Канаду.

Сообщается, что в настоящее время Канада уже обновила импортные требования для Украины в своей автоматизированной справочной системе импорта (AIRS) и утвердила Программу экспорта украинских яблок (Malus domestica) в Канаду, которая предусматривает следующие основные аспекты:

производители, выращивающие яблоки, упаковочные кампании и экспортеры должны быть зарегистрированы Госпродпотребслужбой и внесены в Перечень экспортеров, производителей и упаковщиков украинских яблок в Канаду;

надзор за садами должен проводиться под контролем Госпродпотребслужбы для прогнозирования распространения вредных организмов и обеспечения рекомендации по борьбе с ними;

меры по борьбе с вредными организмами должны гарантировать, что зарегистрированные операторы поддерживают низкую распространенность вредных организмов или отсутствие вредных организмов, регулируемых Канадой;

предприятия должны использовать сортировочное оборудование для удаления клещей, насекомых, других вредителей и грязь.

на каждый груз должен быть оформлен фитосанитарный сертификат, выдаваемый Госпродпотребслужбаю.

"Спрос на украинскую продукцию с каждым годом растет только на международной арене торговли. Сегодня Канада открывает свой рынок для наших яблок. Госпродпотребслужба совместно с МИДом прорабатывает каждый запрос от бизнеса об открытии новых рынков сбыта. И рассматриваются не только некоторые страны, а вся карта мира: Америка, страны Европейского Союза, Африки, Восточной Азии", – подчеркнул Сергей Ткачук, глава Госпродпотребслужбы.

Украина резко повысила экспортные цены на яблоко

Заметим, что в сезоне 2024/25 года отмечается резкий рост экспортных цен на украинское яблоко. Наибольший рост зафиксирован при поставках яблок в ОАЭ, где импортеры в этом сезоне платили на 40-60% больше украинских фруктов.

Также довольно существенно – на 30-40%, выросли экспортные цены на яблоко из Украины, поставляемое в Саудовскую Аравию, являющуюся главным рынком сбыта по этой категории продукции в этом сезоне. Аналогичный рост цены наблюдается в экспорте яблока в Кувейт. Швеция же, один из основных покупателей украинского яблока в ЕС, платила в среднем на 25% больше, чем годом ранее.

Напомним, в прошлом году экспорт яблок и груш из Украины вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 28 тысяч тонн.

Украина экспортировала крупные оптовые партии свежих яблок в 22 страны на разных континентах.

Крупнейшие производители яблок в Украине

Среди лидеров производства яблок в Украине можно выделить три ключевые компании:

Фермерское хозяйство "Гадз" (специализируется на выращивании яблок, груш, слив); Компания "Сады Днепра", реализующая свою продукцию под торговой маркой UApple; TBF Group (TB Fruit).

TBF Group имеет более чем 20-летний опыт в переработке фруктов, овощей и ягод. Компания владеет производственными мощностями не только в Украине, но и в Молдове. Продукция TBF Group экспортируется по всему миру.

Что касается UApple, компания активно развивается: каждый год площадь их садов увеличивается на 100 гектаров. Яблоки от UApple можно найти как в местных супермаркетах, так и на международном рынке. Компания экспортирует свою продукцию в страны Европейского Союза, Ближнего Востока и Азии.

Продукция "Гадз" также экспортируется более чем в 20 стран Европы, Ближнего востока и Азии.