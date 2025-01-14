Украина открыла 16 новых рынков для агропродукции в 2024 году: что продаем

В 2024 г. украинские экспортеры получили доступ на 16 новых рынков в девяти странах. В настоящее время Украина ведет переговоры с 60 странами по расширению географии экспорта агропродукции.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что ведомство совместно с Министерством иностранных дел продолжает работать над созданием новых возможностей для украинских производителей на внешних рынках и открывать доступ для украинских товаров.

"Украинская система контроля признана нашими ключевыми торговыми партнерами — Китаем, Канадой, США, государствами-членами ЕС. Всего за последние десять лет проведено более 30 соответствующих международных оценок", — отмечают в Госпродпотребслужбе.

Там добавили, что работают с более чем 60 странами мира, чтобы украинские производители могли экспортировать свою продукцию растительного и животного происхождения.

Сегодня продолжается работа с международными партнерами по расширению сбыта по разным товарным позициям, среди которых – продукция птицеводства, живой крупный и мелкий рогатый скот, говядина и свинина, молоко и молочные продукты, мед, яблоки, голубика и черешня, горох и фасоль, лук, пшеничная мука, рыба и рыбопродукты, репродуктивный материал.

Какие рынки открыли в 2024 году

Как отмечают в Госпродпотребслужбе, в 2024 году украинские производители получили доступ на иностранные рынки для 16 групп товаров в 9 странах мира:

мука из птицы/перья/рыбной муки в Государство Израиль;

масла и жиры для кормления животных в Государство Израиль;

меда в Китайскую Народную Республику ;

морские и речные водные животные (рыба, моллюски, ракообразные, иглокожие, в том числе выращенные в хозяйствах) и продукты из них в Государство Кувейт ;

мясо птицы и продукты из него в Королевство Бахрейн;

мясо механического обрушения из птицы в Боснию и Герцеговину;

яичные продукты в Канаду;

консервированные корма для домашних животных в Республику Албания ;

жевательные предметы для домашних животных в Республику Албания;

непарнокопытные, зарегистрированные для племенных и пользовательских целей в Республику Молдову;

полуфабрикаты из мяса птицы в Республику Молдову;

композитные продукты в Республику Молдова;

мясные продукты, предназначенные для потребления человеком в Молдову;

ветеринарный сертификат здоровья для сопровождения рептилий в Государство Израиль;

мясные продукты, предназначенные для потребления человеком в Албанию;

мясные продукты в Республику Северная Македония.

В Госпродпотребслужбе напомнили, что по состоянию на сегодняшний день Украина имеет право доступа на экспорт продукции по 360 торговым направлениям аграрной продукции. В ближайшие пять лет планируется усилить работу по открытию новых рынков и увеличить экспортный потенциал страны.

Отметим, что Украина и Китай занимаются согласованием открытия китайского рынка для ряда украинских продуктов, а именно: гороха, пшеничной муки, кормов для домашних животных, говядины, кукурузы, мяса птицы, водных продуктов дикого отлова.

Напомним, в 2024 году Украина вышла на довоенные темпы экспорта сельхозпродукции – $24,5 млрд долларов, или 59% в общем экспорте из страны. Это вторый исторический рекорд (в 2021 году соответствующая сумма составила $27,7 млрд). В целом в прошлом году Украина экспортировала 78,3 млн тонн сельхозпродукции