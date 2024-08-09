Бахрейн открыл рынок для украинской курятины

Королевство Бахрейн открыло доступ к своему рынку для украинских производителей мяса птицы и продуктов из него.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Как подчеркивают в ведомстве, безопасность продуктов украинского производства уже высоко оценили во многих странах мира, а МИД совместно с Госпродпотребслужбой делают все, чтобы возможностей экспорта у украинского производителя ежедневно становилось больше.

Отмечается, что сертификат здоровья на экспорт мяса птицы и продуктов из него в Королевство Бахрейн обнародован на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы в разделе «Международное сотрудничество» – «Ветеринария и безопасность» – «Сертификаты на экспорт из Украины».

В ведомстве обращают внимание потенциальных экспортеров на необходимость обязательного соблюдения требований к ввозу мяса птицы и продуктов из него в Королевство Бахрейн, информация доступна ознакомлению на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы в разделе «Требования стран мира» – «Справочная информация по экспорту Королевство Бахрейн».

Отметим, что недавно Госпродпотребслужба и МИД договорились об открытии рынка Боснии и Герцеговины для украинских производителей мяса птицы.

За 2023 год Украина экспортировала 425 тыс. т курятины на $800 млн. По сравнению с 2022 годом экспорт курятины в натуральном объеме увеличился на 3%, в то же время в денежном измерении уменьшился на 6% из-за существенного уменьшения средней цены реализации во втором полугодии 2022 года.

Основные страны-импортеры украинской курятины остаются неизменными – Нидерланды, Саудовская Аравия и Словакия.