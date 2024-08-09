Бахрейн відкрив ринок для української курятини

Королівство Бахрейн відкрило доступ на свій ринок для українських виробників м'яса птиці та продуктів з нього.

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

Як наголошують у відомстві, безпечність продуктів українського виробництва вже високо оцінили в багатьох країнах світу, а МЗС спільно з Держпродспоживслужбою роблять все, щоб можливостей експорту в українського виробника щодня ставало більше

Зазначається, що сертифікат здоров’я на експорт м’яса птиці та продуктів з нього до Королівства Бахрейн оприлюднено на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби в розділі «Міжнародне співробітництво» ‒ «Ветеринарія та безпечність» ‒ «Сертифікати на експорт з України».

У відомстві звертають увагу потенційних експортерів на необхідність обов'язкового дотримання вимог до ввезення м'яса птиці та продуктів з нього до Королівства Бахрейн, інформація доступна до ознайомлення на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби в розділі «Вимоги країн світу» - «Довідкова інформація щодо експорту Королівство Бахрейн».

Зауважимо, нещодавно Держпродспоживслужба та МЗС домовились про відкриття ринку Боснії та Герцеговини для українських виробників м'яса птиці механічного обвалювання.

За 2023 рік Україна експортувала 425 тис. т курятини на $800 млн. У порівнянні з 2022 роком експорт курятини в натуральному обсязі збільшився на 3%, водночас в грошовому вимірі зменшився на 6% через суттєве зменшення середньої ціни реалізації в другому півріччі 2022 року.

Основні країни-імпортери української курятини залишаються незмінними — Нідерланди, Саудівська Аравія та Словаччина.