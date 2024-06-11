Канада відкрила свій ринок для українських яєць

Українські виробники яєчних продуктів відтепер зможуть експортувати продукцію до Канади. Відповідний ветеринарний сертифікат погоджений компетентними органами обох країн.

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Про це повідомила Держпродспоживслужба.

Зазначається, що відомство разом з МЗС продовжують спільну роботу над підтримкою українського експорту та створенням нових можливостей для вітчизняного виробника, що надзвичайно важливо для економіки України воєнного часу.

"Завдяки спільній роботі відтепер українські виробники яєчних продуктів зможуть експортувати продукцію до Канади. Відповідний ветеринарний сертифікат погоджений компетентними органами обох країн", - зауважують у Держпродспоживслужбі.

Там додають, що ознайомитися з формою сертифіката можна на офіційному вебпорталі відомства у розділі "Міжнародне співробітництво", в рубриці "Сертифікати на експорт з України".

Вітчизняні виробники можуть ознайомитися з поясненнями до вимог законодавства Канади на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби в розділі "Вимоги країн світу".

У Держпродспоживслужбі звертають увагу, що експорт яєчних продуктів до Канади можливий лише у разі співпраці з ліцензованими імпортерами у Канаді.

"Новий ринок – економічна стабільність для національного виробника, збереження робочих місць, особливо в часи війни, та посилення конкурентоспроможності України на світовій торговельній арені. Разом з українськими дипломатами продовжуємо роботу в цьому напрямі", — відзначив Сергій Ткачук, голова Держпродспоживслужби.

Зазначимо, що раніше для українського м'яса птиці й продуктів із нього було відкрито ринки Канади та Єгипту. Також українським виробникам дозволили експорт курятини до Кувейту.

Канада на рік продовжила безмитний імпорт української продукції

Канада продовжила на рік термін дії звільнення від митних зборів на товари, що походять з України. Це рішення забезпечує продовження безмитного імпорту української продукції до Канади, яке діє з 9 червня 2022 року.

Крім звільнення від митних зборів, також скасовуються антидемпінгові та компенсаційні мита, сплачувані відповідно до Закону про спеціальні імпортні заходи, на товари, які набули своїх основних характеристик в Україні.

Для отримання пільг імпортер має подати заяву протягом двох років після ввезення товарів. Водночас заборона на імпорт товарів з окремих регіонів України згідно із санкціями за Законом про спеціальні економічні заходи залишається в силі.

Додамо, що за даними Держстату, експорт товарів з України до Канади в першому кварталі 2024 року зріс у 2,66 раза – до $47,43 млн.