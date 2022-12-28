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Українську курятину тепер можна експортувати в Канаду, а рибопродукти - до Туреччини
У грудні для українських виробників м’яса птиці та продуктів з нього було відкрито ринок Канади. Про це повідомляє Держслужба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Зазначається, що вихід на канадський ринок став можливим за результатами співпраці Держпродспоживслужби, Міністерства закордонних справ, посольства України в Канаді та посольства Канади в Україні
Відповідна робота розпочалася ще в 2019 році, коли представники Канадського агентства з інспекції харчових продуктів (CFIA) провели інспектування системи державного контролю за виробництвом на українських підприємствах.
Перелік українських компаній, які відтепер мають право експортувати м’ясо птиці та продукти з нього до Канади, наразі додано до бази даних CFIA. На офіційному вебпорталі відомства опубліковано вимоги щодо ввезення м'ясних продуктів з України до Канади.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Ще одним іноземним ринком, який відкрився для українських компаній у грудні цього року за сприяння Держпродспоживслужби і МЗС, став ринок рибних продуктів у Туреччині.
Форма відповідного сертифіката вже розміщена на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужбі. У відомстві при цьому нагадують, що першим кроком для здійснення експорту харчових продуктів є запит оператора ринку до територіального органу служби.
Нагадаємо також, що у жовтні для українського експорту равликів, призначених для споживання людиною, відкрився ринок Грузії.
Джерело фото: ua.depositphotos.com