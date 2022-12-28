Украинскую курятину теперь можно экспортировать в Канаду, а рыбопродукты – в Турцию

В декабре для украинских производителей мяса птицы и продуктов из него открылся рынок Канады. Об этом сообщает Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Отмечается, что выход на канадский рынок стал возможным по результатам сотрудничества Госпродпотребслужбы, Министерства иностранных дел, посольства Украины в Канаде и посольства Канады в Украине.

Соответствующая работа началась еще в 2019 году, когда представители Канадского агентства по инспекции пищевых продуктов (CFIA) провели инспектирование системы государственного контроля за производством на украинских предприятиях.

Список украинских компаний, которые теперь имеют право экспортировать мясо птицы и продукты из него в Канаду, в настоящее время добавлен в базу данных CFIA. На официальном веб-портале ведомства опубликованы требования по ввозу мясных продуктов из Украины в Канаду.

Еще одним иностранным рынком, открывшимся для украинских компаний в декабре этого года при содействии Госпродпотребслужбы и МИД, стал рынок рыбных продуктов в Турции.

Форма соответствующего сертификата уже размещена на официальном веб-портале Госпродпотребслужбы. В ведомстве при этом напоминают, что первым шагом для осуществления экспорта пищевых продуктов является запрос оператора рынка в территориальный орган службы.

Напомним также, что в октябре для украинского экспорта улиток, предназначенных для потребления человеком, открылся рынок Грузии.

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