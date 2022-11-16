Відтепер українськими равликами ласуватимуть у Грузії

У жовтні відкрито новий ринок для українського експорту равликів, призначених для споживання людиною. Відтепер українські равлики можуть постачатися до Грузії та транзитом через її територію.

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Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

Зазначається, що завдяки зусиллям Держпродспоживслужби та українських дипломатів у рамках роботи щодо підтримки українських компаній та усунення технічних перешкод у жовтні відкрито новий ринок для українського експорту равликів, призначених для споживання людиною.

"Відтепер українські равлики можуть постачатися до Грузії та транзитом через її територію", - повідомили у Держпродспоживслужбі.

Зазначається, що відповідна форма офіційного сертифіката була погоджена Держпродспоживслужбою з Національним агентством з питань харчових продуктів Грузії. .

У відомстві нагадують, що з початку 2022 року відкрито доступ на іноземні ринки для 15 груп українських товарів у розрізі 9 країн, а саме: м’ясні напівфабрикати, призначені для споживання людиною, та м’ясні продукти у Чорногорію, молоко та молочні продукти до Домінікани та Кенії, корм для домашніх тварин у Сінгапур, ентомофаги (комахи, які створюють біотичний бар'єр захисту для сільськогосподарських культур) у Польщу, жувальні предмети для домашніх тварин, свіжі заморожені та оброблені шкіри та шкури, декоративні прісноводні риби та живі кролі до Ізраїлю, жувальні предмети для собак, консервовані та сирі корми для домашніх тварин до Республіки Північної Македонії, інкубаційні яйця до Сербії, перероблений тваринний білок до Турецької Республіки.

"Першим кроком для здійснення експорту харчових продуктів є запит оператора ринку до територіального органу Держпродспоживслужби", - зазначили у відомстві.