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За 10 місяців товарообіг в Україні склав $81 млрд
У січні - жовтні поточного року року в Україну імпортували товарів на $44,1 млрд. Експортували з України продукції на $36,9 млрд.
Про це повідомляє Дермитслужба.
Країни, з яких найбільше імпортували до України: Китай — $6,6 млрд, Польща — $4,4 млрд та Німеччина — $3,7 млрд.
Експортували з України найбільше до Польщі — на $5,7 млрд, Румунії — на $3 млрд, Туреччини — $2,4 млрд.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Найбільше імпортували до України:
- машини, устаткування та транспорт — $12,3 млрд;
- паливно-енергетичні товари — $10,6 млрд;
- продукція хімічної промисловості — $8 млрд.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари — $18,5 млрд;
- метали та вироби з них — $5,4 млрд;
- машини, устаткування та транспорт — $3,6 млрд.
Нагадаємо, що ЄС виділяє 1 млрд євро на експорт українських зернових.