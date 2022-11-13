ЄС виділяє 1 млрд євро на експорт українських зернових

ЄС мобілізує 1 млрд євро на вивезення зерна з України "Шляхами солідарності". Відповідну декларацію оприлюднила Єврокомісія.

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Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Зазначається, що Єврокомісія терміново виділить гранти на 250 млн євро для розвиток експортних "Шляхів солідарності". Це дозволить скоротити час очікування, покращити рух через пункти перетину кордону та шляхи доступу до них.

Крім того, через Фонд Connecting Europe Facility (CEF) буде мобілізовано 50 млн євро для розвитку інфраструктури, необхідної для подальшого збільшення пропускної спроможності.

А до кінця 2023 року Європейський інвестиційний банк планує інвестувати до 300 мільйонів євро в проєкти, які відповідають цілям "Шляхів солідарності".

Таку ж суму вкладе протягом 2022–2023 років Європейський банк реконструкції та розвитку.

Ще $100 млн надійде від Світового банку.

"Будь ласка, знайте: ваша оборонна, фінансова, політична й гуманітарна допомога дала змогу врятувати мільйони життів. Це солідарність, яка наочно демонструє силу європейських цінностей. Коли Європа по-справжньому об’єднана, жодній тиранії не забрати свободи європейців", – наголосив президент України Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що, незважаючи на блокування Росією експорту української агропродукції вдалося відкрити нову дорогу економічного життя через територію Європейського Союзу.

"І цією дорогою життя налагодили постачання, яке критично важливе не лише для України, а й для всієї Європи та багатьох інших країн – партнерів Європи", – сказав Зеленський.

Зазначимо, Україна хоче розширити "зернову угоду", включивши більше портів і товарів, і сподівається, що наступного тижня буде прийнято рішення про продовження угоди щонайменше на рік.