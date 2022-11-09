Україна хоче розширити "зернову угоду" і продовжити її мінімум на рік

Україна хоче розширити "зернову угоду", включивши більше портів і товарів, і сподівається, що наступного тижня буде прийнято рішення про продовження угоди щонайменше на рік.

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Про це заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков в інтерв’ю Reuters.

"Ми сподіваємося, що не пізніше наступного тижня від наших партнерів Туреччини та ООН ми знайдемо розуміння, і весь ринок також матиме чіткий сигнал щодо подальшого функціонування та продовження ініціативи", - зазначив він.

За його словами, Україна запропонувала Туреччині та ООН продовжити угоду, термін дії якої спливає 19 листопада, щонайменше на один рік, а також розширити угоду на порти півдня Миколаївської області, яка забезпечувала 35% українського експорту продовольства до вторгнення Росії.

Крім того, Київ вимагав впорядкувати обов'язковий огляд суден, які перевозять продовольство, оскільки Україна вважає, що Росія навмисне гальмує перевірки, аби зменшити швидкість експорту. За ступник міністра зазначив, що інспектори Спільного координаційного центру, який курує угоду, проводили лише 12 перевірок на день, а необхідно було 25-30 перевірок.

"Коли Туреччина та ООН провели власні інспекції, вони довели, що можна проводити понад 40 інспекцій на день. Тепер, коли Росія повернулася... ми знову маємо загалом 12 інспекцій на день. Вони не пояснюють (причину затримок), але і не приховують, що роблять це для того, щоб ускладнити роботу коридору", – сказав він.

Також Васьков зазначив, що ні ООН, ні Туреччина не повідомили Києву про висунуті Росією умови продовження угоди та наголосив, що Київ виступає за виключно мирне використання зернового коридору.

Нагадаємо, Росія 29 жовтня вирішила призупинити свою участь у реалізації "зернової угоди", яка гарантувала прохід суден Чорним морем у три порти Одеської області для забезпечення експорту української агропродукції.

Президент Володимир Зеленський назвав це рішення РФ очікуваним з огляду на те, що вона й так з вересня провокувала штучну чергу з суден у рамках "зернової ініціативи", що досягла на кінець жовтня 176 суден. Він заявив, що виходом з угоди РФ хоче повернути загрозу масштабного голоду у світі.

Однак не зважаючи на заяви країни-агресора РФ, 31 жовтня з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден з українською агропродукцією.

Міноборони РФ 2 листопада заявило, що Росія відновлює участь у чорноморській зерновій ініціативі.