Украина хочет расширить "зерновое соглашение" и продлить его минимум на год

Украина хочет расширить "зерновое соглашение", включив больше портов и товаров, и надеется, что на следующей неделе будет принято решение о продлении соглашения как минимум на год.

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Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков в интервью Reuters.

"Мы надеемся, что не позднее следующей недели от наших партнеров Турции и ООН мы найдем понимание, и весь рынок также будет иметь четкий сигнал относительно дальнейшего функционирования и продолжения инициативы", - отметил он.

По его словам, Украина предложила Турции и ООН продлить соглашение, срок действия которого истекает 19 ноября, по меньшей мере на один год, а также расширить соглашение на порты юга Николаевской области, обеспечивающее 35% украинского экспорта продовольствия до вторжения России.

Кроме того, Киев требовал упорядочить обязательный осмотр судов, перевозящих продовольствие, поскольку Украина считает, что Россия намеренно тормозит проверки, чтобы снизить скорость экспорта. Замминистра отметил, что инспекторы Совместного координационного центра, курирующего соглашение, проводили только 12 проверок в день, а необходимо было 25-30 проверок.

"Когда Турция и ООН провели собственные инспекции, они доказали, что можно проводить более 40 инспекций в день. Теперь, когда Россия вернулась... мы снова имеем всего 12 инспекций в день. Они не объясняют (причину задержек), но и не скрывают, что делают это для того, чтобы усложнить работу коридора", – сказал он.

Также Васьков отметил, что ни ООН, ни Турция не сообщили Киеву о выдвинутых Россией условиях продления соглашения и подчеркнул, что Киев выступает исключительно за мирное использование зернового коридора.

Напомним, Россия 29 октября решила приостановить свое участие в реализации "зернового соглашения", которое гарантировало проход судов по Черному морю в три порта Одесской области для обеспечения экспорта украинской агропродукции.

Президент Владимир Зеленский назвал это решение РФ ожидаемым ввиду того, что она и так с сентября провоцировала искусственную очередь с судов в рамках "зерновой инициативы", достигшей к концу октября 176 судов. Он заявил, что выходом из соглашения РФ хочет вернуть угрозу масштабному голоду в мире.

Однако, несмотря на заявления страны-агрессора РФ, 31 октября из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов с украинской агропродукцией.

Минобороны РФ 2 ноября заявило, что Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе.