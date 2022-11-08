Финляндия поможет с перевозкой украинского зерна

Финляндия намерена помочь Всемирной продовольственной программе в транспортировке украинского зерна в страны Африки. Об этом пишет финское издание Yle.

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"Очень важно, чтобы поставки зерна из Украины в страны Африканского Рога продолжались, и в этом мы поддерживаем Всемирную продовольственную программу", - цитирует издание финского министра развития и внешней торговли Вилле Скиннари.

В то же время Финляндия увеличит гуманитарную помощь странам Африканского Рога, где более 20 миллионов человек нуждаются в продовольственной помощи. Эти страны особенно зависят от импорта зерна из России и Украины, так что последствия российской агрессии сильно бьют по региону.

По данным Министерства иностранных дел Финляндии, в настоящее время страна выделяет в общей сложности 15,7 млн евро как гуманитарную помощь региону. Из них около 7 млн евро пойдут в поддержку транспортировки зерна по линии Всемирной продовольственной программы.

Напомним, Россия 29 октября решила приостановить свое участие в реализации "зернового соглашения", которое гарантировало проход судов по Черному морю в три порта Одесской области для обеспечения экспорта украинской агропродукции.

Президент Владимир Зеленский назвал это решение РФ ожидаемым ввиду того, что она и так с сентября провоцировала искусственную очередь с судов в рамках "зерновой инициативы", достигшей к концу октября 176 судов. Он заявил, что выходом из соглашения РФ хочет вернуть угрозу масштабному голоду в мире.

Однако, несмотря на заявления страны-агрессора РФ, 31 октября из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов с украинской агропродукцией.

Минобороны РФ 2 ноября заявило, что Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе.

Напомним также, президент Финляндии Саули Нийностьо 6 октября одобрил предложение правительства предоставить Украине очередной пакет военной помощи. Это будет уже девятая поставка военной техники из этой страны в Украину.