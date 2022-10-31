З українських портів вийшли 12 суден, попри відмову РФ від "зернової угоди"

Дванадцять суден з агропродукцією вийшли 31жовтня з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний", попри вихід Росії з "зернової ініціативи".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України.

"ООН та Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня. Так, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" сьогодні вийшли 12 суден з 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед цих суден також балкер IKARIA ANGEL з українською пшеницею для Ефіопії, яка знаходиться на межі голоду. Це сьоме судно, зафрахтоване в рамках Всесвітньої Продовольчої Програми під егідою ООН.

За інформацією відомства, представники ООН та Туреччини ведуть перемовини з делегацією Росіі та продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації "зернової ініціативи".

"Згідно з пропозицією Об’єднаного Координаційного Центру (СКЦ) представники ООН та Туреччини передбачають роботу 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден. Така пропозиція була прийнята представниками України. Представників Російської Федерації було поінформовано", - додали у міністерстві.

Разом з тим, прохід до українських портів під завантаження дозволений 4 суднам, які напередодні пройшли інспекцію СКЦ за участі всіх сторін, включаючи представників Росіі.

Нагадаємо, що 29 жовтня Міноборони Росії заявило про призупинення участі в реалізації зазначеної угоди, мотивувавши це атакою на судна, розміщені в окупованому нею Севастополі і нібито задіяні у забезпеченні безпеки "зернового коридору", у якій звинуватило Україну, яка нібито залучила для цього британських фахівців.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що розглядають повідомлення Міноборони РФ як втілення курсу Москви на дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки під надуманим приводом "останніх подій у Севастополі".

Президент Володимир Зеленський назвав рішення РФ очікуваним з огляду на те, що вона й так з вересня провокувала штучну чергу з суден у рамках "зернової ініціативи", що досягла на кінець жовтня 176 суден. Він заявив, що виходом з угоди РФ хоче повернути загрозу масштабного голоду у світі.