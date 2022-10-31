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З українських портів вийшли 12 суден, попри відмову РФ від "зернової угоди"
Дванадцять суден з агропродукцією вийшли 31жовтня з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний", попри вихід Росії з "зернової ініціативи".
Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України.
"ООН та Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня. Так, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" сьогодні вийшли 12 суден з 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що серед цих суден також балкер IKARIA ANGEL з українською пшеницею для Ефіопії, яка знаходиться на межі голоду. Це сьоме судно, зафрахтоване в рамках Всесвітньої Продовольчої Програми під егідою ООН.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За інформацією відомства, представники ООН та Туреччини ведуть перемовини з делегацією Росіі та продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації "зернової ініціативи".
"Згідно з пропозицією Об’єднаного Координаційного Центру (СКЦ) представники ООН та Туреччини передбачають роботу 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден. Така пропозиція була прийнята представниками України. Представників Російської Федерації було поінформовано", - додали у міністерстві.
Разом з тим, прохід до українських портів під завантаження дозволений 4 суднам, які напередодні пройшли інспекцію СКЦ за участі всіх сторін, включаючи представників Росіі.
Нагадаємо, що 29 жовтня Міноборони Росії заявило про призупинення участі в реалізації зазначеної угоди, мотивувавши це атакою на судна, розміщені в окупованому нею Севастополі і нібито задіяні у забезпеченні безпеки "зернового коридору", у якій звинуватило Україну, яка нібито залучила для цього британських фахівців.
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що розглядають повідомлення Міноборони РФ як втілення курсу Москви на дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки під надуманим приводом "останніх подій у Севастополі".
Президент Володимир Зеленський назвав рішення РФ очікуваним з огляду на те, що вона й так з вересня провокувала штучну чергу з суден у рамках "зернової ініціативи", що досягла на кінець жовтня 176 суден. Він заявив, що виходом з угоди РФ хоче повернути загрозу масштабного голоду у світі.