Зупинка РФ "зернової ініціативи": Туреччина підтвердила, що нові судна виходити з України не будуть

Міністерство оборони Туреччини зазначає, що Росія офіційно повідомила її, а також ООН про тимчасове призупинення "у зв'язку з терактами, скоєними в Севастополі 29 жовтня". Про це йдеться у повідомленні відомства.

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"Російський персонал, який працює в Спільному координаційному центрі в Стамбулі, як і раніше, перебуває в центрі. У цей період виходів суден з України не буде. Сьогодні і завтра планується продовжити огляд суден із зерном, які очікують його на підході до Стамбула", - сказано в ньому.

Зазначається, що для вирішення проблеми та продовження діяльності "зернової ініціативи", яка успішно здійснювалася до сьогодні, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар продовжує зустрічатися та координувати свої дії зі сторонами ініціативи та відповідними органами.

"На зазначених переговорах сторонам нагадується про важливість продовження цієї ініціативи, яка має позитивний вплив на людство і доводить, що всі кризи можуть бути врегульовані за допомогою доброї волі та діалогу, а також уникнення будь-яких провокацій, які негативно вплинуть на продовження роботи механізму", - йдеться у заяві.

Турецьке міністерство також підкреслює, що завдяки роботі Спільного координаційного центру в Стамбулі з українських портів "в цілості та безпеці" було відвантажено 9,3 мільйона тонн зерна країнам, які мають у ньому потребу.

Нагадаємо, що 29 жовтня Міноборони Росії заявило про призупинення участі в реалізації зазначеної угоди, мотивувавши це атакою на судна, розміщені в окупованому нею Севастополі і нібито задіяні у забезпеченні безпеки "зернового коридору", у якій звинуватило Україну, яка нібито залучила для цього британських фахівців.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що розглядають повідомлення Міноборони РФ як втілення курсу Москви на дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки під надуманим приводом "останніх подій у Севастополі".

Президент Володимир Зеленський назвав рішення РФ очікуваним з огляду на те, що вона й так з вересня провокувала штучну чергу з суден у рамках "зернової ініціативи", що досягла на кінець жовтня 176 суден. Він заявив, що виходом з угоди РФ хоче повернути загрозу масштабного голоду у світі.

Як повідомило в неділю Міністерство інфраструктури України, зараз фактично заблоковано рух 218 суден, які беруть участь у "зерновій ініціативі", з яких 95 відправлено з України завантаженими, 22 завантажено, але не відправлено, а ще 101 лише прямували до України на завантаження.