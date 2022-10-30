У Мінінфраструктури назвали кількість суден, заблокованих через зупинку "зернової ініціативи"

Наразі фактично заблоковано рух 218 суден, які беруть участь у "зерновій ініціативі". Про це йдеться у повідомленні Міністерства інфраструктури України.

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"У зв’язку з тим, що на 30 жовтня українська сторона не має дозволів від Спільного координаційного центру на проходження безпечним коридором та проведення інспекцій, 218 суден фактично заблоковані на своїх поточних позиціях", - сказано в ньому.

Зокрема, йдеться про 95 завантажених суден, які вже вийшли з українських портів та очікують на інспекцію для відправлення до кінцевого споживача. Ще 22 судна вже завантажені і чекають на вихід з українських портів. Натомість 101 судно, навпаки, лише очікує інспекції на вхід до українських портів.

В Мінінфраструктури знову наголошують, що реалізація "Ініціативи про безпечне транспортування зерна і агропродукції через українські порти" носить винятково гуманітарний характер і Україна як її сторона не порушила жодного з ії пунктів.

"Українська сторона не зупиняла рух вантажів через "зерновий коридор", навіть попри російські військові атаки на портову та енергетичну інфраструктуру. Також було зафіксовано 15 випадків приближення російських БПЛА та літаків на заборонену дистанцію до цивільних суден, що беруть участь у ініціативі", - кажуть у відомстві.

Разом з тим у міністерстві вказують, що фактична блокада реалізації угоди з боку Росії розпочалася ще у вересні, що проявлялось у штучному затягуванні та зменшенні кількості інспекцій, що призвело до створенні черги у 176 суден з 2,1 мільйона тонн агропродукції на борту.

"Таким чином, стає очевидним намір Росії спровокувати масовий голод у нужденних країнах Африки та Азії, а також створити гострий дефіцит продовольства у всьому світі", - підкреслюють у відомстві.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський напередодні також підкреслював, що Росія принаймні двічі протягом часу дії ініціативи завдавала ударів по українським Військово-морським силам, маючи на увазі, що це не стало для України приводом для виходу з "зернової ініціативи".

Натомість російське Міністерство оборони мотивувало рішення про призупинення участі РФ саме "терактом" проти кораблів її Чорноморського флоту в окупованому Севастополі у ніч на 29 жовтня, у підготовці якої звинуватило "київський режим за участю спеціалістів Великобританії".

Втім, як констатують у Інституті вивчення війни, атака була не терактом, а звичайним актом війни з метою захисту України, адже Росія атакує з кораблів ЧФ українські міста та енергетичні об’єкти. Американське видання The New York Times також вказує, що мова йде саме про атаку українських дронів на кораблі ЧФ. Втім, українська влада відповідальність за це не брала та уникає прямих коментарів з цього приводу.

Спікер МЗС України Олег Ніколенко лише вказував, що відомство розглядає повідомлення Міноборони РФ про призупинення РФ участі в "зерновій угоді" як втілення курсу на дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки під надуманим приводом "останніх подій в Севастополі".