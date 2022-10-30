Байден відреагував на заяви РФ про вихід із "зернової угоди"

Президент США Джо Байден заявив, що Росія знову намагається поглибити продовольчу кризу у світі та засудив заяву РФ про вихід із "зернової угоди".

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Про це пише Reuters.

Зазначається, що Байден засудив заяву РФ про вихід із "зернової угоди" і заявив, що це посилить голод у світі.

За його словами, в росіян немає "жодних причин робити це".

"Це просто обурливо. Це посилить голод у світі. Я не бачу жодних виправдань тому, що вони роблять. Було підписано відповідну угоду з ООН і цим все має закінчитися", — заявив Байден.

Reuters також пише, що Росія повідомила генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу в листі , що призупиняє угоду на "невизначений термін", оскільки вона не може "гарантувати безпеку цивільних суден", які подорожують згідно з пактом.

Нагадаємо, Міністерство оборони РФ звинуватило Україну в атаці вранці у суботу 29 жовтня на розміщені в окупованому Севастополі судна. Після цього Росія вирішила призупинити свою участь у реалізації "зернової угоди," яка гарантувала прохід суден Чорним морем у три порти Одеської області для забезпечення експорту української агропродукції.

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні в суботу підкреслив, що Росія виходом з зернової ініціативи хоче повернути загрозу масштабного голоду в світі.

У свою чергу Міністерство інфраструктури наголошує, що реалізація "зернової ініціативи" несе виключно гуманітарний характер, тому Україна готова продовжувати відвантажувати агропродукцію для забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Наразі ж, як заявили в українському Міністерстві закордонних справ, очікується реакція на заяву РФ з боку Туреччини, яка також виступає стороною ініціативи та фактичним посередником разом з ООН, оскільки прямої угоди Україна та Росія не підписували.

Зазначимо, що в ООН, яка виступає стороною угоди, рішучепідтримуютьпродовження дії ініціативи, обумовлений тримісячний термін якої спливає 22 листопада. Раніше там були "відносно оптимістично налаштовані" з приводу того, що угода, яка дозволила відновити український експорт зерна з портів Чорного моря,буде продовжена у листопаді.