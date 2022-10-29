У Мінінфраструктури заявили про готовність продовжувати відвантажувати зерно у портах після заяви РФ

Міністерство інфраструктури наголошує, що реалізація "зернової ініціативи" несе виключно гуманітарний характер, тому Україна готова продовжувати відвантажувати агропродукцію для забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

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Як підкреслюється у повідомленні відомства, саме через мирний характер ініціативи українська сторона не зупинила "зерновий коридор" навіть попри російські атаки 23 липня (наступного дня після підписання угоди) та 23 вересня на порт Одеси, а також нещодавні атаки на енергетичну інфраструктуру, які знеструмили портову інфраструктуру.

"Разом з тим наголошуємо, що Україна залишається надійним партнером для цивілізованого світу та готова продовжувати оперативно збирати та відвантажувати агропродукцію для забезпечення глобальної продовольчої безпеки", - йдеться у заяві.

Загалом, за даними профільного відомства, з 1 серпня, коли з Одеси вийшло перше судно і до сьогодні вдалося експортувати більше 9 мільйонів тонн продовольства, з них більше 5 мільйонів тонн - до країн Африки та Азії. В рамках Продовольчої програми ООН до країн, що перебувають на межі голоду, було відправлено 190 тисяч тонн української пшениці.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні в суботу підкреслив, що Росія принаймні двічі протягом часу дії ініціативи завдавала ударів по українським Військово-морським силам, маючи на увазі, що це не стало для України приводом для виходу з "зернової ініціативи".

Натомість російське Міністерство оборони мотивувало рішення про призупинення участі РФ саме атакою на кораблі її Чорноморського флоту в окупованому Севастополі, у підготовці якої звинуватило "київський режим за участю спеціалістів Великобританії".

Зазначимо, що в ООН, яка виступає стороною угоди, рішуче підтримують продовження дії ініціативи, обумовлений тримісячний термін якої спливає 22 листопада. Раніше там були "відносно оптимістично налаштовані" з приводу того, що угода, яка дозволила відновити український експорт зерна з портів Чорного моря, буде продовжена у листопаді.

Наразі ж, як заявили в українському Міністерстві закордонних справ, очікується реакція на заяву РФ з боку Туреччини, яка також виступає стороною ініціативи та фактичним посередником разом з ООН, оскільки прямої угоди Україна та Росія не підписували.