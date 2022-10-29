В Мининфраструктуры заявили о готовности продолжать отгрузку зерна в портах после заявления РФ

Министерство инфраструктуры отмечает, что реализация "зерновой инициативы" носит исключительно гуманитарный характер, потому Украина готова продолжать отгружать агропродукцию для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

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Как подчеркивается в сообщении ведомства, именно ввиду мирного характера инициативы украинская сторона не остановила "зерновой коридор" даже несмотря на российские атаки 23 июля (на следующий день после подписания соглашения) и 23 сентября на порт Одессы, а также недавние атаки на энергетическую инфраструктуру, которые обесточили портовую инфраструктуру.

"Вместе с тем отмечаем, что Украина остается надежным партнером для цивилизованного мира и готова продолжать оперативно собирать и отгружать агропродукцию для обеспечения глобальной продовольственной безопасности", - говорится в заявлении.

В целом, по данным профильного ведомства, с 1 августа, когда из Одессы вышло первое судно и до сегодня удалось экспортировать более 9 миллионов тонн продовольствия, из них более 5 миллионов тонн - в страны Африки и Азии. В рамках Продовольственной программы ООН в страны, находящиеся на грани голода, было отправлено 190 тысяч тонн украинской пшеницы.

Напомним, что президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении в субботу подчеркнул, что Россия по крайней мере дважды в течение времени действия инициативы наносила удары по украинским Военно-морским силам, имея в виду, что это не стало для Украины поводом для выхода из "зерновой инициативы".

Российское же Министерство обороны мотивировало решение о приостановлении участия РФ именно атакой на корабли ее Черноморского флота в оккупированном Севастополе, в подготовке которой ведомство обвинило "киевский режим с участием специалистов Великобритании".

Отметим, что в ООН, выступающей стороной соглашения, решительно поддерживают продление действия инициативы, оговоренный трехмесячный срок которой истекает 22 ноября. Ранее там были "относительно оптимистично настроены" по поводу того, что соглашение, позволившее возобновить украинский экспорт зерна из портов Черного моря, будет продлено в ноябре.

Сейчас же, как заявили в украинском Министерстве иностранных дел, ожидается реакция на заявление РФ со стороны Турции, которая также выступает стороной инициативы и фактическим посредником вместе с ООН, поскольку прямого соглашения Украина и Россия не подписывали.