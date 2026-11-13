- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
ChatGPT сможет оплачивать покупки вместо пользователя
OpenAI запускает ChatGPT Wallet – кошелек, который позволит ШИ-агентам оплачивать покупки от имени пользователей. При этом агенты не будут иметь доступ к реквизитам банковских карт, а каждая транзакция потребует подтверждения.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на Reuters.
ChatGPT Wallet был создан в партнерстве с American Express, Mastercard и Visa.
На первом этапе сервис будет доступен в США для пользователей ChatGPT Pro от 18 лет, имеющих соответствующие карты, выпущенные американскими банками.
Доступ к кошельку можно будет получить через dots – постоянно активных ШИ-агентов OpenAI.
Как будут работать платежи
Перед каждой покупкой пользователь будет видеть товары, общую сумму заказа и карту, с которой будет произведена оплата.
После этого транзакцию нужно будет подтвердить с помощью проверки безопасности, например Face ID или сканирования отпечатка пальца.
Непосредственные реквизиты карты не будут передаваться ни продавцу, ни ШИ-агенту. Платежная система будет создавать специальный токен, который будет использоваться для проведения операции.
OpenAI ожидает, что в дальнейшем пользователи смогут более широко делегировать покупки агентам, предварительно устанавливая ограничения.
Речь идет, в частности, о максимальных суммах расходов, разрешенных категориях товаров или определенных временных периодах.
Напомним, недавно OpenAI открыла ChatGPT для бизнеса. Компании получили возможность создавать бизнес-профили, просматривать аналитику и запускать собственных ШИ-агентов для взаимодействия с клиентами.