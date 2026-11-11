Выручка OpenAI подскочила к рекордным $10 млрд благодаря спросу на новый ИИ

Квартальная выручка компании OpenAI за три месяца, завершившихся в сентябре, впервые достигла отметки в 10 миллиардов долларов. Этот скачок обеспечил стремительный спрос на ее новейшие программные решения в сфере искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Доход разработчика ChatGPT вырос почти на 50% по сравнению с предыдущим кварталом и практически втрое превысил показатель аналогичного периода в прошлом году. Об этом инвесторам на закрытом звонке рассказали президент OpenAI Грег Брокман, финансовый директор Сара Фраяр и руководитель одного из продуктовых направлений Тибо Соттьо.

Согласно озвученным данным, компания вышла на годовой темп выручки на уровне около 50 млрд долларов. В то же время, скорректированная операционная маржа улучшилась, а убыточность сократилась со 150% во втором квартале до 109% в третьем.

Конкуренция с Anthropic и раунд финансирования

OpenAI удалось вернуть импульс роста благодаря выпуску новых моделей ШИ, агрессивному снижению цен и фокусу на ШИ-агентах для автоматизации бизнес-задач. Это ускорение произошло на фоне замедления динамики ее главного соперника — компании Anthropic PBC.

Anthropic, готовящаяся к выходу на Уолл-стрит с целевой оценкой в $1,4 трлн, зафиксировала в третьем квартале $17 млрд выручки. Ее рост к предыдущему кварталу замедлился до 47% (против более 140% в предыдущем квартале), хотя компании исторически считают выручку по разным методологиям.

OpenAI завершает новый раунд привлечения финансирования по оценке компании в $1,25 трлн, отложив выход на публичный рынок (IPO) на следующий год. Недавно компания уже закрыла первую часть этого раунда в размере $11 млрд.

Напомним, ранее сообщалось, что создатель ChatGPT снизил оценку до $1,25 трлн из-за слабого интереса инвесторов. Компания OpenAI уменьшила целевую планку собственной стоимости для нового раунда финансирования после сопротивления части инвесторов, признавших предложенный ранее ценник в $1,4 трлн завышенным.