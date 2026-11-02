OpenAI сократила цель нового раунда финансирования на $10 млрд из-за спада техрынка

Компания OpenAI сократила целевой ориентир для своего нового раунда привлечения инвестиций в 10 миллиардов долларов. Теперь разработчик чат-бота ChatGPT рассчитывает привлечь около 20 миллиардов долларов при общей оценке компании в 1,25 триллиона долларов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные The Financial Times.

В прошлом месяце компания планировала привлечь 30 миллиардов долларов за отметки в 1,4 триллиона долларов, позиционируя это соглашение как финальную возможность для инвесторов войти в капитал перед запланированным на следующий год первичным публичным размещением акций (IPO). Тогда OpenAI обосновывала рост стоимости почти вдвое (с 852 миллиарда долларов) стремительным увеличением доходов, зафиксированным с июля.

Воздействие биржевого спада и конкуренция с Anthropic

Планы компании изменились из-за распродажи акций технологического сектора и общей обеспокоенности рынка масштабами расходов на искусственный интеллект. В частности, в пятницу индекс технологических компаний Nasdaq 100 снизился на 3,5%.

Дополнительное давление на сбор средств оказал главный конкурент — стартап Anthropic, который готовится выйти на биржу уже в следующем месяце с отметкой от 1,5 триллиона долларов, что отвлекает и капитал профильных инвесторов.

Кто участвует в инвестиционном раунде

Ожидается, что первый этап закрытия раунда принесет менее 20 миллиардов долларов после того, как часть участников уменьшила объемы вложений. Крупнейшим инвестором должен стать консорциум фондов из Объединенных Арабских Эмиратов, включая государственную технологическую компанию MGX. Соглашение также предусматривает право OpenAI арендовать новые вычислительные мощности в регионе.

В раунде планируют принять участие венчурные фонды Founders Fund, Coatue, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, а также японский холдинг SoftBank Масаоши Сона. Впоследствии компания планирует открыть дополнительный этап для состоятельных частных лиц по той же оценке в 1,25 трлн. долларов, что поможет довести общую сумму инвестиций до целевых 20 миллиардов долларов.

В марте этого года OpenAI уже привлекла 122 миллиарда долларов, однако планирует потратить в разы больше средств на закупку вычислительных мощностей для обучения и работы последующих поколений моделей.

Напомним, ранее сообщалось, что создатель ChatGPT снизил оценку до $1,25 трлн из-за слабого интереса инвесторов. Компания OpenAI уменьшила целевую планку собственной стоимости для нового раунда финансирования после сопротивления части инвесторов, признавших предложенный ранее ценник в $1,4 трлн завышенным.