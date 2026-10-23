Создатель ChatGPT снизил оценку до $1,25 трлн из-за слабого интереса инвесторов

Разработчик ChatGPT компания OpenAI уменьшила целевую планку собственной стоимости для нового раунда финансирования после сопротивления части инвесторов, признавших предложенный ранее ценник в $1,4 трлн завышенным.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Сейчас компания находится на финальной стадии переговоров по привлечению средств, по итогам которых ее бизнес оценивается в $1,25 трлн. Несмотря на понижение ожиданий, эта сумма почти на 50% превышает текущую оценку стартапа в $852 млрд.

Снижение происходит на фоне падения акций американского технологического сектора из-за опасений по поводу жизнеспособности бума инфраструктуры искусственного интеллекта, подпитываемой масштабными долгами.

Согласно документам, банк Morgan Stanley и фонд Dragoneer предлагали состоятельным клиентам доли в OpenAI из расчета стоимости компании в $1,4 трлн до привлечения средств. Впрочем, в отличие от предыдущего ажиотажа, на этот раз спрос со стороны частных инвесторов оказался ощутимо слабее.

Усталость вкладчиков и мостовой раунд перед выходом на биржу

Снижение активности объясняют перенасыщением инвесторов, уже вложивших гигантские средства в предыдущие раунды: OpenAI привлекла $40 млрд в марте 2025 года и рекордные $122 млрд в марте 2026-го, тогда как ее соперник Anthropic в этом году привлек почти $100 млрд.

Часть фондов выжидает и планирует оценить результаты первичного публичного размещения акций (IPO) Anthropic, запланированного на конец этого года, прежде чем инвестировать в OpenAI.

В крупных офисах отмечают, что туманные перспективы листинга обоих стартапов в целом давят на американский рынок, нуждающийся в подтверждении реальной окупаемости технологий из-за успешного биржевого размещения.

Привлечение $30 млрд рассматривается как мостовое финансирование (bridge financing) перед выходом OpenAI на биржу, запланированным ориентировочно на первую половину 2027 года. Возглавить раунд планируют американская Coatue и фонды из Объединенных Арабских Эмиратов. В рамках соглашения разработчик также получит право первоочередного выкупа новых вычислительных мощностей, создаваемых партнерами в ОАЭ.

Компания установила конечный срок для подтверждения участия инвесторов до 30 октября, при этом итоговая сумма сборов может оказаться меньше запланированных $30 млрд в зависимости от финального объема заявок.

Напомним, ранее сообщалось, что OpenAI ведет переговоры о привлечении $30 млрд от фондов ОАЭ и BlackRock, когда создатель ChatGPT начал консультации с рядом инвесторов из ОАЭ, в частности, фирмой MGX из Абу-Даби, для создания синдиката финансирования нового раунда.