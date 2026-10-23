Творець ChatGPT знизив оцінку до $1,25 трлн через слабкий інтерес інвесторів

Розробник ChatGPT компанія OpenAI зменшила цільову планку власної вартості для нового раунду фінансування після опору частини інвесторів, які визнали запропонований раніше цінник у $1,4 трлн завищеним.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Зараз компанія перебуває на фінальній стадії переговорів щодо залучення коштів, за підсумками яких її бізнес оцінюють у $1,25 трлн. Попри зниження очікувань, ця сума майже на 50% перевищує поточну оцінку стартапу у $852 млрд.

Зниження відбувається на тлі падіння акцій американського технологічного сектору через побоювання щодо життєздатності буму інфраструктури штучного інтелекту, що підживлюється масштабними боргами.

Згідно з документами, банк Morgan Stanley та фонд Dragoneer пропонували заможним клієнтам частки в OpenAI з розрахунку вартості компанії у $1,4 трлн до залучення коштів. Утім, на відміну від попереднього ажіотажу, цього разу попит із боку приватних інвесторів виявився відчутно слабшим.

Втома вкладників і містковий раунд перед виходом на біржу

Зниження активності пояснюють перенасиченням інвесторів, які вже вклали гігантські кошти у попередні раунди: OpenAI залучила $40 млрд у березні 2025 року та рекордні $122 млрд у березні 2026-го, тоді як її суперник Anthropic цього року залучив майже $100 млрд.

Частина фондів вичікує та планує оцінити результати первинного публічного розміщення акцій (IPO) Anthropic, що заплановане на кінець цього року, перш ніж інвестувати в OpenAI.

У великих офісах зазначають, що туманні перспективи лістингу обох стартапів загалом тиснуть на американський ринок, який потребує підтвердження реальної окупності технологій через успішне біржове розміщення.

Залучення $30 млрд розглядається як місткове фінансування (bridge financing) перед виходом OpenAI на біржу, запланованим орієнтовно на першу половину 2027 року. Очолити раунд планують американська Coatue та фонди з Об'єднаних Арабських Еміратів. У межах угоди розробник також отримає право першочергового викупу нових обчислювальних потужностей, які партнери створюють в ОАЕ.

Компанія встановила кінцевий термін для підтвердження участі інвесторів до 30 жовтня, при цьому підсумкова сума зборів може виявитися меншою за заплановані $30 млрд залежно від фінального обсягу заявок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що OpenAI веде переговори про залучення $30 млрд від фондів ОАЕ та BlackRock, коли творець ChatGPT розпочав консультації з низкою інвесторів з ОАЕ, зокрема фірмою MGX з Абу-Дабі, для створення синдикату фінансування нового раунду.