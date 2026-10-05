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Новини
Дата публікації

OpenAI почне показувати рекламу в ChatGPT під час генерації зображень

ChatGPT
OpenAI почне показувати рекламу в ChatGPT під час генерації зображень

Компанія OpenAI почне показувати рекламу користувачам без платної підписки в додатку ChatGPT під час створення зображень.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на оголошення компанії OpenAI.

Тестування нового формату стартує в США пізніше в жовтні. Візуальні рекламні оголошення у вигляді банерів розміщуватимуться безпосередньо під індикатором виконання, поки триває процес генерації зображення.

За інформацією ЗМІ, у такий спосіб розробники прагнуть отримувати більше прибутку від своєї аудиторії в 1,2 мільярда активних користувачів щотижня, насамперед тих, хто не сплачує щомісячну підписку.

Як працюватиме показ оголошень та захист змісту

В OpenAI наголосили, що реклама не впливатиме на користувацький досвід:

  • візуальні банери жодним чином не будуть пов'язані з картинками, які хоче згенерувати користувач;
  • реклама ніколи не впливатиме на зміст відповідей ChatGPT;
  • у партнерстві з DoubleVerify та Integral Ad Science розробляються механізми, які блокуватимуть рекламу під час обговорення емоційних, делікатних або особистих тем.

Для залучення великих брендів компанія також надає інструменти для відстеження результатів. Завдяки співпраці з Kochava, AppsFlyer, Triple Whale та іншими платформами рекламодавці дізнаватимуться, чи придбав клієнт товар після переходу за рекламою в ChatGPT.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що творець ChatGPT планує залучити $30 млрд замість виходу на біржу. Американський стартап у сфері штучного інтелекту OpenAI планує залучити від інвесторів щонайменше 30 млрд доларів після того, як відклав плани щодо первинного публічного розміщення акцій (IPO).

Автор:
Максим Кольц

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