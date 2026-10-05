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OpenAI начнет показывать рекламу в ChatGPT при генерации изображений

ChatGPT
OpenAI начнет показывать рекламу в ChatGPT во время генерации изображений

Компания OpenAI начнет показывать рекламу пользователям без платной подписки в приложении ChatGPT при создании изображений.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на объявление компании OpenAI.

Тестирование нового формата стартует в США позже в октябре. Визуальные рекламные объявления в виде баннеров будут размещаться непосредственно под индикатором выполнения, пока идет процесс генерации изображения.

По информации СМИ, таким образом разработчики стремятся получать больше прибыли от своей аудитории в 1,2 миллиарда активных пользователей еженедельно, прежде всего тех, кто не платит ежемесячную подписку.

Как будет работать показ объявлений и защита содержания

В OpenAI отметили, что реклама не будет влиять на пользовательский опыт:

  • визуальные баннеры никак не будут связаны с картинками, которые хочет сгенерировать пользователь;
  • реклама никогда не повлияет на содержание ответов ChatGPT;
  • в партнерстве с DoubleVerify и Integral Ad Science разрабатываются механизмы, блокирующие рекламу при обсуждении эмоциональных, деликатных или личных тем.

Для привлечения крупных брендов компания также предоставляет инструменты для отслеживания результатов. Благодаря сотрудничеству с Kochava, AppsFlyer, Triple Whale и другими платформами рекламодатели узнают, купил ли клиент товар после перехода за рекламой в ChatGPT.

Напомним, ранее сообщалось, что создатель ChatGPT планирует привлечь $30 млрд вместо выхода на биржу. Американский стартап в сфере искусственного интеллекта OpenAI планирует привлечь от инвесторов не менее 30 млрд долларов после того, как отложил планы по первоначальному публичному размещению акций (IPO).

Автор:
Максим Кольц

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