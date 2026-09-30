Создатель ChatGPT планирует привлечь $30 млрд вместо выхода на биржу

Американский стартап в сфере искусственного интеллекта OpenAI планирует привлечь от инвесторов не менее 30 млрд долларов после того, как отложил планы по первоначальному публичному размещению акций (IPO).

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Компания рассчитывает на оценку стоимости около 1,4 трлн. долларов без учета привлеченных средств. Это потенциально вернет OpenAI более высокую позицию по сравнению с последней оценкой стоимости ее конкурента Anthropic на частном рынке. Ранее Bloomberg сообщал, что OpenAI рассматривала раунд с отметкой в 1,2 трлн долларов.

Переговоры о финансировании находятся на ранней стадии и могут измениться, а спрос на участие в раунде исходит от инвесторов на фоне роста доходов компании.

Почему компания отказалась от быстрого IPO

Новое финансирование должно стать промежуточным раундом, который предоставит OpenAI дополнительный капитал вместо выхода на биржу. В последний раз компания привлекала 122 млрд долларов в марте по оценке 852 млрд долларов с учетом инвестиций.

В интервью Bloomberg TV генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объяснил, что компания стремится уверенно встать на ноги и понять принципы работы в новых условиях, а также принимать необходимые решения без давления на статус публичной компании. Он также выразил убеждение, что инвесторы отнесутся к переносу планов IPO с терпением.

Кроме того, Альтман поддержал предложение главы Anthropic Дарио Амодеи замедлить разработку передовых моделей искусственного интеллекта и привлечь независимых экспертов для помощи в защите технологии. На этой неделе OpenAI сообщила, что не будет выпускать новую модель GPT-6.1 Astra из-за несоответствия внутренним стандартам безопасности.

Новые продукты и рост доходов

Несмотря на смещение фокуса на безопасность, OpenAI продолжает соперничать на рынке агентов искусственного интеллекта. На конференции для разработчиков во вторник компания презентовала постоянно активного ИИ-агента Dots, который должен конкурировать с аналогичными разработками типа Muse от Meta Platforms.

Кроме того, разработчик обновил платные предложения:

представил новый более дорогой тариф за 500 долларов с более высокими лимитами использования и более быстрой обработкой запросов;

уменьшил отдельные лимиты использования для плана за 200 долларов.

Годовой темп выручки OpenAI ускорился летом и превысил 40 млрд. долларов, а с июля расчетный доход вырос на 70%.

Напомним, ранее сообщалось, что годовые доходы создателя ChatGPT приближаются к отметке в 70 млрд долларов. Годовой темп выручки компании OpenAI приближается к отметке почти в 70 млрд долларов на основе текущих показателей бизнеса.