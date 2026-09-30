"Зимняя поддержка": первые семьи на прифронтовых территориях уже получили выплаты по 19 400 грн

В Украине стартовали выплаты 19 400 грн по программе "Зимняя поддержка". Средства на общую сумму более 27,6 млн. грн. уже направлены для 1 424 домохозяйств. Помощь предусмотрена для уязвимых категорий населения, проживающих в определенных прифронтовых общинах.

Как пишет Dilo ,об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

В общей сложности на реализацию этой инициативы и выплаты по 19 400 грн предусмотрено более 7,4 млрд грн. Проект реализуется за счет средств государственных и интернациональных гуманитарных организаций.

Часть финансирования аккумулируется через специальный Гуманитарный счет Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, открытый в Национальном банке, а остальные предоставляют зарубежные партнеры. К инициативе присоединились UNICEF, Украинский Красный Крест, УВКБ ООН и другие благотворительные фонды.

Кто может получить 19400 гривен

"Зимняя поддержка" предусмотрена для уязвимых категорий населения, проживающих в определенных прифронтовых общинах. Программой планируют охватить более 380 тысяч домохозяйств, в которых проживает около миллиона человек.

Среди потенциальных получателей – в частности:

люди с инвалидностью и семьи, в составе которых есть дети с инвалидностью;

получатели жилищных субсидий;

внутренне перемещенные лица, получающие пособие на жительство;

многодетные семьи;

матери-одиночки и родители, отвечающие определенным условиям;

названные семьи и детские дома семейного типа;

семьи патронатных воспитателей;

одинокие нетрудоспособные люди пенсионного возраста и другие определенные программой категории.

Важно: 19400 гривен выплачивают на одно домохозяйство, а не каждому его члену. То есть если в одной семье несколько человек имеют право на помощь, это не означает, что каждый получит отдельно по 19 400 гривен.

Подать заявление на получение помощи можно до 30 октября 2026 через сервисные центры Пенсионного фонда, ЦНАПы или органы местного самоуправления — способ подачи зависит от того, к какому именно Перечню принадлежит конкретное общество.

Полученные средства не имеют целевых ограничений: семья может самостоятельно решить, на какие самые неотложные потребности их направить.

Напомним, в 2025 году доступ к программе "Зимняя поддержка" получили более 3,8 млн. украинцев, или около 10% населения страны. Из них 1,91 млн. подали заявления лично в отделениях, а еще около 2 млн. получили выплаты автоматически вместе с пенсиями и другими социальными выплатами, что обеспечило доступ к программе даже для жителей отдаленных населенных пунктов.