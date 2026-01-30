Средства "Зимней поддержки" можно использовать на "Укрпочте" до конца февраля

По состоянию на конец января 2026 более 4,25 млн украинцев воспользовались программой "Зимняя поддержка" через "Укрпочту", несмотря на морозы, заносы и проблемы с электроснабжением. Это означает, что более 80% получателей помощи уже полностью или частично использовали денежные средства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Укрпочты".

"Укрпочта" напоминает, что предельный срок использования средств для пенсионеров, других социальных выплат и граждан, подавших заявление через почтовые отделения, длится до конца февраля 2026 года.

После этой даты неиспользованные средства будут автоматически возвращены в государственный бюджет.

Средства программы можно потратить на:

оплату коммунальных услуг;

приобретение лекарств и медицинских товаров;

товары украинского производства, доступные в отделениях;

подписку печатных изданий;

донаты на ВСУ.

В 2025 году доступ к программе "Зимняя поддержка" получили более 3,8 млн. украинцев, или около 10% населения страны. Из них 1,91 млн. подали заявления лично в отделениях, а еще около 2 млн. получили выплаты автоматически вместе с пенсиями и другими социальными выплатами, что обеспечило доступ к программе даже для жителей отдаленных населенных пунктов.

Напомним, количество магазинов, где можно оплатить продукты украинского производства средствами "Зимней поддержки" и "Национального кэшбека", за неделю выросло с 1160 до более чем 1780.