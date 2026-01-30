- Категория
Средства "Зимней поддержки" можно использовать на "Укрпочте" до конца февраля
По состоянию на конец января 2026 более 4,25 млн украинцев воспользовались программой "Зимняя поддержка" через "Укрпочту", несмотря на морозы, заносы и проблемы с электроснабжением. Это означает, что более 80% получателей помощи уже полностью или частично использовали денежные средства.
"Укрпочта" напоминает, что предельный срок использования средств для пенсионеров, других социальных выплат и граждан, подавших заявление через почтовые отделения, длится до конца февраля 2026 года.
После этой даты неиспользованные средства будут автоматически возвращены в государственный бюджет.
Средства программы можно потратить на:
- оплату коммунальных услуг;
- приобретение лекарств и медицинских товаров;
- товары украинского производства, доступные в отделениях;
- подписку печатных изданий;
- донаты на ВСУ.
В 2025 году доступ к программе "Зимняя поддержка" получили более 3,8 млн. украинцев, или около 10% населения страны. Из них 1,91 млн. подали заявления лично в отделениях, а еще около 2 млн. получили выплаты автоматически вместе с пенсиями и другими социальными выплатами, что обеспечило доступ к программе даже для жителей отдаленных населенных пунктов.
Напомним, количество магазинов, где можно оплатить продукты украинского производства средствами "Зимней поддержки" и "Национального кэшбека", за неделю выросло с 1160 до более чем 1780.