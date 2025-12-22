Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

"Зимняя поддержка": 13,7 млн украинцев уже получили по 1000 грн. Когда заканчивается прием заявок

гривны
13,7 млн украинцев уже получили выплаты / Depositphotos

По состоянию на конец декабря государственная помощь в размере 1000 грн по программе "Зимняя поддержка" уже выплачена 13,7 млн украинцев. Только за последнюю неделю к перечню получателей прибавилось еще 658 тыс. граждан.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

По данным на 22 декабря, государство полностью профинансировало все запросы на помощь, зарегистрированные до 17 декабря.

В то же время активные выплаты осуществляет "Укрпочта" - сейчас средства получают те, кто подал заявки во второй половине ноября.

Общее количество желающих воспользоваться программой достигло 17,7 млн. человек, а еще 2 млн. пенсионеров и льготников получили средства автоматически.

Сообщается, что приём заявок завершается 24 декабря 2025 года.

Средства можно тратить на коммунальные и почтовые услуги, лекарства, книги, продукты питания украинского производства, а также благотворительность.

Общая сумма расходов через карту "Национальный кэшбек" уже превысила 7 млрд грн.

Самые частые расходы – коммунальные услуги, лекарства и продукты. Использовать средства через карту "Национальный кэшбек" можно до 30 июня 2026 года, а для получателей через Укрпочту - до конца февраля 2026 года.

Также в рамках программы более 414 тыс. украинцев подали заявки на получение дополнительной помощи в размере 6500 грн.

"Зимняя поддержка": как получить деньги

Все украинцы, находящиеся на территории страны,   могут подать заявку   на получение единовременного пособия в размере 1000 грн по программе "Зимняя поддержка". Заявки на детей подают родители или опекуны.

Украинцы могут оформить помощь через приложение "Действие". После подачи поступит сообщение об обработке заявки и заказе выплаты. Средства будут перечислены на карточку "Национальный кэшбек".

Также помощь можно оформить в отделениях "Укрпочты".

Напомним, количество магазинов, где можно оплатить продукты украинского производства средствами "Зимней поддержки" и "Национального кэшбека", за неделю выросло с 1160 до более чем 1780.

Автор:
Татьяна Бессараб