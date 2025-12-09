"Зимняя поддержка": тысячу гривен уже получили более 11,6 млн украинцев

От старта программы "Зимняя поддержка", предусматривающей выплату 1000 грн, уже поступило 15,7 млн заявок. Среди них 12,6 млн — через приложение "Дія" и 1,1 млн — через отделение "Укрпочты". По состоянию на 8 декабря деньги уже получили более 11,6 млн. украинцев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства.

Отмечается, что в течение 6–7 декабря продолжалась 5 и 6 волн выплат зимней тысячи — за два дня помощь получили еще более 2 млн человек на сумму 1,58 млрд гривен. В пределах 5-й волны поддержку получили 1,5 млн человек, которые подавали заявки в приложении "Дія" 23-30 ноября, а в 6-й волне - почти 600 тыс. человек, которые подавали заявки 1-4 декабря.

Сообщается, что в ближайшие дни выплату профинансируют пользователям "Дії", оформившим заявки 5-7 декабря. Так, в новой волне выплат будет выделено более 350 млн для 289,5 тыс. украинцев.

В Минсоцполитики отмечают, что сумма платежей по карте "Национальный кэшбэк" по состоянию на 8 декабря превысила 2,2 млрд грн. Чаще украинцы тратят средства на оплату коммунальных услуг, лекарства, книги, а также направляют на благотворительность.

Ранее правительство рассчитывало, что программой воспользуются от 10 до 14 млн украинцев, а ожидаемые расходы из бюджета составят около 14 млрд грн. Но количество заявок уже значительно больше.

Прием заявок на получение тысячи гривен продолжается по 24 декабря 2025 года.

На что можно использовать тысячу

Полученные в рамках "Зимней поддержки" средства на карте "Национального кэшбэка" можно использовать для следующих категорий товаров и услуг:

коммунальные услуги;

почтовые услуги;

пищевые продукты в магазинах и супермаркетах;

лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и другую печатную продукцию;

благотворительность – в частности, донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

"Зимняя поддержка": как получить деньги

Все находящиеся на территории страны украинцы могут подать заявку на получение единовременной денежной помощи в размере 1000 грн по программе "Зимняя поддержка ". Заявки на детей подают родители или опекуны.

Украинцы могут оформить помощь через приложение "Дія". После подачи поступит сообщение об обработке заявки и заказе выплаты. Средства будут перечислены на карточку "Национальный кэшбэк".

Также помощь можно оформить в отделениях "Укрпочты".