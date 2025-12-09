Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,01

EUR

49,02

+0,03

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,40

49,25

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Зимняя поддержка": тысячу гривен уже получили более 11,6 млн украинцев

деньги, тысяча гривен
За выходные еще более 2 млн украинцы получили выплаты в рамках «Зимней поддержки» / Freepik

От старта программы "Зимняя поддержка", предусматривающей выплату 1000 грн, уже поступило 15,7 млн заявок. Среди них 12,6 млн — через приложение "Дія" и 1,1 млн — через отделение "Укрпочты". По состоянию на 8 декабря деньги уже получили более 11,6 млн. украинцев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства.

Отмечается, что в течение 6–7 декабря продолжалась 5 и 6 волн выплат зимней тысячи — за два дня помощь получили еще более 2 млн человек на сумму 1,58 млрд гривен. В пределах 5-й волны поддержку получили 1,5 млн человек, которые подавали заявки в приложении "Дія" 23-30 ноября, а в 6-й волне - почти 600 тыс. человек, которые подавали заявки 1-4 декабря.

Сообщается, что в ближайшие дни выплату профинансируют пользователям "Дії", оформившим заявки 5-7 декабря. Так, в новой волне выплат будет выделено более 350 млн для 289,5 тыс. украинцев.  

В Минсоцполитики отмечают, что сумма платежей по карте "Национальный кэшбэк" по состоянию на 8 декабря превысила 2,2 млрд грн. Чаще украинцы тратят средства на оплату коммунальных услуг, лекарства, книги, а также направляют на благотворительность.

Ранее правительство рассчитывало, что программой воспользуются от 10 до 14 млн украинцев, а ожидаемые расходы из бюджета составят около 14 млрд грн. Но количество заявок уже значительно больше.

Прием заявок на получение тысячи гривен продолжается по 24 декабря 2025 года.

На что можно использовать тысячу

Полученные в рамках "Зимней поддержки" средства на карте "Национального кэшбэка" можно использовать для следующих категорий товаров и услуг:

  • коммунальные услуги;
  • почтовые услуги;
  • пищевые продукты в магазинах и супермаркетах;
  • лекарственные средства и медицинские изделия;
  • книги и другую печатную продукцию;
  • благотворительность – в частности, донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

"Зимняя поддержка": как получить деньги

Все находящиеся на территории страны украинцы могут подать заявку на получение единовременной денежной помощи в размере 1000 грн по программе "Зимняя поддержка ". Заявки на детей подают родители или опекуны.

Украинцы могут оформить помощь через приложение "Дія". После подачи поступит сообщение об обработке заявки и заказе выплаты. Средства будут перечислены на карточку "Национальный кэшбэк".

Также помощь можно оформить в отделениях "Укрпочты".

Автор:
Светлана Манько