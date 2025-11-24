Запланована подія 2

Ради "Зимней поддержки" изменили условия расходования средств "Национального кэшбэка": детали

Для украинцев изменили перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги, полученные по программе "Национальный кэшбэк". Обновление связано с другой государственной программой — "Зимняя поддержка", которая предусматривает выплату всем гражданам 1000 гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Как потратить средства

Средства на карте "Национального кэшбєка" можно использовать для следующих категорий товаров и услуг:

  • коммунальные услуги;
  • почтовые услуги;
  • пищевые продукты в магазинах и супермаркетах;
  • лекарственные средства и медицинские изделия;
  • книги и другую печатную продукцию;
  • благотворительность – в частности, донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.
В Минэкономики отметили, что некоторые новые категории стали доступны сразу, в частности, для приобретения лекарств, медицинских изделий, книг и другой печатной продукции.

С чем связано обновление

Как пояснили в ведомстве, обновление связано с другой государственной программой -"Зимняя поддержка", которая предусматривает выплату всем гражданам 1000 гривен, которые после оформления должны поступить на карту "Национального кэшбєка". Так что категории затрат в обеих программах решили унифицировать.

Обновленные условия расходования будут действовать до 30 июня 2026 года.

В рамках государственной программы "Зимняя поддержка", которая стартовала 15 ноября, за три дня украинцы подали уже больше 5 миллионов заявок на 1000 грн.

Правительство рассчитывает, что программой воспользуются от 10 до 14 млн. украинцев. Ожидаемые расходы из бюджета составят около 14 млрд грн.

Автор:
Светлана Манько