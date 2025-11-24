- Категория
Ради "Зимней поддержки" изменили условия расходования средств "Национального кэшбэка": детали
Для украинцев изменили перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги, полученные по программе "Национальный кэшбэк". Обновление связано с другой государственной программой — "Зимняя поддержка", которая предусматривает выплату всем гражданам 1000 гривен.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Как потратить средства
Средства на карте "Национального кэшбєка" можно использовать для следующих категорий товаров и услуг:
- коммунальные услуги;
- почтовые услуги;
- пищевые продукты в магазинах и супермаркетах;
- лекарственные средства и медицинские изделия;
- книги и другую печатную продукцию;
- благотворительность – в частности, донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.
В Минэкономики отметили, что некоторые новые категории стали доступны сразу, в частности, для приобретения лекарств, медицинских изделий, книг и другой печатной продукции.
С чем связано обновление
Как пояснили в ведомстве, обновление связано с другой государственной программой -"Зимняя поддержка", которая предусматривает выплату всем гражданам 1000 гривен, которые после оформления должны поступить на карту "Национального кэшбєка". Так что категории затрат в обеих программах решили унифицировать.
Обновленные условия расходования будут действовать до 30 июня 2026 года.
В рамках государственной программы "Зимняя поддержка", которая стартовала 15 ноября, за три дня украинцы подали уже больше 5 миллионов заявок на 1000 грн.
Правительство рассчитывает, что программой воспользуются от 10 до 14 млн. украинцев. Ожидаемые расходы из бюджета составят около 14 млрд грн.