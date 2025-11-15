Стартовала программа "Зимняя поддержка". Как получить деньги

С 15 ноября все находящиеся на территории страны украинцы могут подать заявку на получение единовременной денежной помощи в размере 1000 грн по программе "Зимняя поддержка". Заявки на детей подают родители или опекуны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Подать заявку можно двумя способами.

Через приложение "Дія"

С 15 ноября украинцы могут оформить помощь через приложение "Дія". После подачи поступит сообщение об обработке заявки и заказе выплаты. Средства будут перечислены на карточку "Национальный кэшбэк".

Как получить помощь?

Зайдите в приложение "Дія" - Сервисы - "Зимняя поддержка". Выберите, кому предназначена выплата, и нажмите "Далее". Выберите карту "Национальный кэшбэк" для выплаты. Подтвердите, что находится в Украине, и нажмите "Отправить".

Срок подачи заявок – до 24 декабря 2025 года, а использовать средства можно до 30 июня 2026 года.

Деньги разрешено потратить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов питания украинского производства (кроме подакцизных товаров), книжной продукции, благотворительных взносов или почтовых услуг.

Через Приватбанк

Начиная с 15 ноября по 24 декабря 2025 года клиенты ПриватБанка могут оформить единовременную государственную помощь "Зимняя Поддержка" в "Дії", если они находятся на территории Украины и имеют карточку "Национальный кэшбэк", сообщили в ПриватБанке.

Через "Укрпочту"

С 18 ноября выплаты автоматически получат пенсионеры и получатели социальных выплат, для которых Укрпочта является оператором доставки пенсии или пособия. Денежные средства поступят на специальный счет без дополнительных действий.

Те граждане, которые получают пенсию на банковский счет и не пользуются "Дією", могут подать заявку в отделениях "Укрпочты" с 18 ноября по 24 декабря 2025 года.

Использовать средства, полученные через "Укрпочту", можно до 25 декабря 2025 года. Они доступны для покупки товаров украинского производства, реализуемых в сети "Укрпочты", а также для оплаты почтовых, коммунальных услуг и донатов на Силы Обороны.

Правительство рассчитывает, что программой воспользуются от 10 до 14 млн. украинцев. Ожидаемые расходы из бюджета составят около 14 млрд грн.

Напомним, Владимир Зеленский поручил правительству сформировать комплексную программу зимней поддержки украинцев, которая должна заработать уже в декабре.