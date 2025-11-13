Запланована подія 2

Правительство одобрило механизм выплаты "Зимней поддержки": когда украинцы смогут получить 1000 грн

Правительство одобрило механизм выплаты единовременного пособия "Зимняя поддержка" в размере 1000 грн для каждого гражданина, находящегося в Украине. Подать заявку на получение выплаты можно будет с 15 ноября по 24 декабря 2025 через приложение "Дія".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Как получить 1000 грн от правительства

"Уже с этой субботы 15 ноября по 24 декабря 2025 года каждый украинец сможет подать заявку в "Дії" на 1000 грн. Оформить помощь можно и для себя, и для ребенка", - подчеркнула глава правительства.

Выплату можно получить двумя способами:

  1. Через приложение "Дія" - после обработки заявки средства поступят на карту "Национальный кэшбек". Использовать их можно для оплаты коммунальных услуг, приобретения лекарств и продуктов украинского производства, почтовых услуг, книг, а также благотворительности или донатов в поддержку Сил обороны.
  2. В отделениях "Укрпочты" – деньги поступят на специальный счет. Потратить их можно на товары украинского производства в отделениях "Укрпочты", оплату коммунальных услуг и донаты.

Воспользоваться ими можно по 30 июня 2026 года.

Напомним, Владимир Зеленский поручил правительству сформировать комплексную программу зимней поддержки украинцев, которая должна заработать уже в декабре.

Заметим, прошлогодняя программа "Зимней еподдержки" стала самой масштабной финансовой инициативой государства. За три месяца только в "Дії" более 12 миллионов украинцев подали заявки на получение 1000 гривен помощи.

Автор:
Ольга Опенько