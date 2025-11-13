Уряд схвалив механізм виплати "Зимової підтримки": коли українці зможуть отримати 1000 грн

Уряд схвалив механізм виплати одноразової допомоги “Зимова підтримка” у розмірі 1000 грн для кожного громадянина, що перебуває в Україні. Подати заявку на отримання виплати можна буде з 15 листопада по 24 грудня 2025 року через застосунок “Дія”.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Як отримати 1000 грн від уряду

"Уже з цієї суботи 15 листопада до 24 грудня 2025 року кожен українець зможе подати заявку у "Дії" на 1000 грн. Оформити допомогу можна і для себе, і для дитини", - наголосила очільниця уряду.

Виплату можна отримати двома способами:

Через застосунок "Дія" - після обробки заявки кошти надійдуть на картку "Національний кешбек". Використати їх можна для оплати комунальних послуг, придбання ліків та продуктів українського виробництва, поштових послуг, книг, а також для благодійності чи донатів на підтримку Сил оборони. У відділеннях "Укрпошти" - гроші надійдуть на спеціальний рахунок. Витратити їх можна на товари українського виробництва в відділеннях "Укрпошти", оплату комунальних послуг та донати.

Скористатися ними можна до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, Володимир Зеленський доручив уряду сформувати комплексну програму зимової підтримки українців, яка має запрацювати вже у грудні.

Зауважимо, минулорічна програма "Зимової єПідтримки" в стала наймасштабнішою фінансовою ініціативою держави. За три місяці лише в "Дії" понад 12 мільйонів українців подали заявки на отримання 1000 гривень допомоги.