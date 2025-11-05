Запланована подія 2

"Зимова підтримка": 660 тисяч українців отримають одноразову допомогу 6500 грн

Зимова підтримка
5 листопада уряд затвердив програму одноразової грошової допомоги в розмірі 6500 грн у межах пакету "Зимової підтримки".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Виплати спрямовані на підтримку найбільш вразливих категорій громадян — дітей-сиріт, дітей під опікою, дітей з інвалідністю у прийомних сім’ях, внутрішньо переміщених дітей, ВПО з інвалідністю та самотніх пенсіонерів.

Нарахування коштів здійснюватиметься автоматично через Пенсійний фонд України, без додаткових заяв чи звернень від громадян.

Запуск програми заплановано на початок грудня. Отримані кошти можна буде використати на придбання ліків, теплого одягу та взуття.

Загалом програма охопить понад 660 тисяч людей, які потребують найбільшої підтримки в зимовий період.

Нагадаємо, ще 1 листопада президент Володимир Зеленський доручив уряду сформувати комплексну програму зимової підтримки громадян, яка має запрацювати вже у грудні.

Автор:
Тетяна Гойденко