"Зимняя поддержка": 660 тысяч украинцев получат единовременную помощь 6500 грн

Зимняя поддержка
Правительство одобрило выплаты в рамках пакета "Зимняя поддержка" / Юлия Свириденко

5 ноября правительство утвердило программу единовременного пособия в размере 6500 грн в рамках пакета "Зимней поддержки".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Выплаты направлены на поддержку наиболее уязвимых категорий граждан — детей-сирот, детей на попечении, детей с инвалидностью в приемных семьях, внутренне перемещенных детей, ВПЛ с инвалидностью и одиноких пенсионеров.

Начисление средств будет производиться автоматически через Пенсионный фонд Украины, без дополнительных заявлений или обращений от граждан.

Запуск программы намечен на начало декабря. Вырученные средства можно будет использовать на приобретение лекарств, теплой одежды и обуви.

В общей сложности программа охватит более 660 тысяч человек, нуждающихся в наибольшей поддержке в зимний период.

Напомним, еще 1 ноября президент Владимир Зеленский поручил правительству сформировать комплексную программу зимней поддержки граждан, которая должна работать уже в декабре.

Автор:
Татьяна Гойденко