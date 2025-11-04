Зимняя поддержка 2025 года: в правительстве рассказали, когда стартует программа и сколько планируют потратить из бюджета

Правительство рассчитывает, что программой "Зимняя поддержка", которая предусматривает выплату 1000 грн для взрослых и детей и 6500 грн для наиболее уязвимых категорий населения, воспользуются от 10 до 14 млн украинцев. Ожидаемые расходы из бюджета составят около 14 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко на встрече с журналистами, передает "Интерфакс-Украина".

Она напомнила, что в прошлом году этой программой воспользовались более 14 млн человек.

Поэтому в правительстве ожидают, что около 10 млн украинцев воспользуются программой, из них до 3 млн заявок будет подано на детей.

Детали программы

По словам Свириденко, по-прежнему получить деньги не смогут люди, которые находятся на временно оккупированных территориях или за рубежом, а заявки на детей можно будет подать отдельно при наличии свидетельства о рождении.

Как и в прошлом году, деньги можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, лекарств, книг, направить на благотворительные счета ВСУ или волонтерских фондов.

Когда будут приниматься заявки

Как сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, ориентировочная дата старта подачи заявок – 15 ноября 2025 года, закрыть возможность их подачи планируется 15 декабря.

По словам министра, в общей сложности получателей той или иной формы господдержки в Украине около 15 млн человек.

В этом году правительство также выделило из госбюджета 4,4 млрд грн на выплаты 6500 грн для "больше нуждающихся в поддержке". Эта выплата будет доступна детям под опекой или попечительством, детям с инвалидностью, детям-воспитанникам приемных семей и ДБСТ (в т.ч. дети с инвалидностью), людям с инвалидностью I группы среди ВПЛ, детям из малообеспеченных семей до 18 лет, ⁠одиноким пенсионерам, получающим надбавку на уход.

Улютин объяснил, что средства будут зачисляться на текущий счет со спецрежимом использования или на " Дія.Карту ". Их можно использовать в течение 180 календарных дней с даты зачисления. Расходы на деньги можно будет на одежду, обувь, лекарства или витамины.

Ожидается, что помощь по этой программе получат более 660 тыс. человек.

Напомним, Владимир Зеленский поручил правительству сформировать комплексную программу зимней поддержки украинцев, которая должна заработать уже в декабре.

Заметим, прошлогодняя программа "Зимней еподдержки" стала самой масштабной финансовой инициативой государства. За три месяца только в "Дії" более 12 миллионов украинцев подали заявки на получение 1000 гривен помощи.