Базовая социальная помощь охватит больше украинских семей: как подать заявление

В Украине расширили список категорий получателей базовой социальной помощи. Теперь оформить эту комплексную государственную поддержку сможет большее количество семей с низким уровнем доходов, включая тех, кто раньше не получал никаких конкретных видов социальных выплат.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Отмечается, что это бета-тестирование нового этапа проекта и соответствующие критериям семьи уже могут обращаться с заявлениями в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Базовая социальная помощь предполагает комплексный подход, трансформируя пять отдельных видов государственной помощи в одну существенную выплату, рассчитанную на всю семью.

Как рассчитывается помощь

Размер пособия индивидуальный: он привязан к базовой величине, которая сейчас составляет 4 500 грн, и рассчитывается как разница между общей суммой этой величины для всех членов семьи и их среднемесячным доходом.

100% базовой величины - для первого члена семьи (уполномоченного представителя, подающего заявление на назначение);

100% - для каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также для людей с инвалидностью I или II группы;

70% базовой величины – для каждого следующего члена семьи.

Для тех, кто имеет право на пенсию по возрасту или достигших 60 лет, но не имеющих достаточного страхового стажа, размер базовой социальной помощи рассчитывается пропорционально их стажу.

В то же время сохраняется право выбора: перейти на базовую социальную помощь или оставить виды помощи, которые были назначены ранее:

государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей одиноким матерям;

помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно;

государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

То есть, если заявитель или кто-либо из членов семьи уже получает одну из перечисленных пособий, для оформления базовой социальной помощи нужно будет отказаться от этих выплат в пользу новой.

Как оформить

Подать заявление может только один член семьи — помощь назначают на всю семью, а выплату получает обратившийся. Состав семьи фиксируется на дату обращения.

Все, кто отвечает условиям экспериментального проекта, могут обратиться к ближайшему сервисному центру Пенсионного фонда Украины с письменным заявлением.

Напомним, этот пилотный проект рассчитан на два года. Параллельно правительство уже работает над тем, чтобы сделать его постоянным. Для этого уже одобрили и подали соответствующий законопроект в парламент.

Предполагается, что базовая соцпомощь будет предоставляться уязвимым категориям населения как основное средство преодоления бедности и реагирования на сложные жизненные обстоятельства.