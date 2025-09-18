В Украине планируют заменить все соцвыплаты единой базовой помощью: кого касается

Правительство согласовало законопроект, которым предлагает с 1 января 2026 года вместо различных выплат ввести единую базовую социальную помощь.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, на заседании правительства в среду был одобрен проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении базовой социальной помощи", которым предлагается с 1 января 2026 объединить отдельные виды государственной помощи.

Предполагается, что базовая соцпомощь будет предоставляться уязвимым категориям населения как основное средство преодоления бедности и реагирования на сложные жизненные обстоятельства.

Главное в законопроекте:

вводится единая базовая социальная помощь вместо нескольких видов (для малоимущих, одиноких матерей, многодетных, лиц с инвалидностью и т.п.);

размер будет зависеть от доходов семьи, но не может быть ниже прожиточного минимума;

помощь станет адресной;

оформление упростят и переведут в цифровой формат (через Дію, ЦНАПы);

отдельный орган будет администрировать выплаты.

Размер выплат

Законопроектом отменяется понятие «уровень обеспечения прожиточного минимума» и вводится «базовая величина», ежегодно устанавливаемая правительством.

Размер выплаты будет рассчитываться как разница между совокупным доходом семьи и базовой величиной, определяемой для каждого члена. В то же время, для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы размер выплаты составит 100% от базовой величины, а для других членов семьи – 70%.

В правительстве убеждены, что новая система заменит мелкие и рассеянные выплаты, а общий размер пособия для уязвимых категорий будет выше, чем они получают сейчас.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2026 год правительство предложило повысить прожиточный минимум на одного человека до 3209 грн в месяц. Это на 289 грн больше, или на 9,9%, чем действующий показатель, последний раз менявшийся еще 1 января 2024 года.