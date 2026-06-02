Нацкомиссия обновляет правила учета электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления о внесении изменений в Кодекс коммерческого учета электрической энергии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение регулятора.

Документ был разработан с целью выполнения требований Закона Украины № 4777-IX, вступившего в силу 10 февраля 2026 года. Главная задача новых изменений – приведение действующих положений Кодекса в полное соответствие нормам обновленного законодательства.

Предусматривающие обновленные правила

Предложенные регулятором изменения направлены на реформирование и усовершенствование системы учета электрической энергии в Украине.

Основные положения проекта регуляторного акта:

Организация учета для комплексных объектов: документ регулирует правила коммерческого учета для площадок, одновременно осуществляющих производство, потребление и хранение электроэнергии в пределах одной точки присоединения к сетям оператора системы передачи или распределения.

Совершенствование подходов: обновленные правила улучшают подходы к фиксации объема энергии на объектах непосредственных производителей, потребителей, а также операторов установок хранения энергии.

Новая классификация: отдельные нормы проекта вводят классификацию площадок коммерческого учета в зависимости от типа объекта и конкретного состава имеющихся электроустановок.

Четкие алгоритмы: решение регулятора уточняет порядки и алгоритмы, по которым в дальнейшем будут формироваться данные коммерческого учета.

В ближайшее время одобренный проект постановления вместе с детальным обоснованием и анализом регуляторного влияния будет обнародован на официальном вебсайте НКРЭКУ. После этого участники рынка, эксперты и общественность могут предоставить свои замечания и предложения к документу.

