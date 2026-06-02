Импорт электроэнергии помог пройти зимний период без дефицита

Пересмотр ценовых ограничений способствовал росту импорта электроэнергии / Shutterstock

В течение отопительного сезона 2025-2026 годов Украина более чем втрое увеличила объемы импорта электроэнергии. В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проанализировали, как изменения в регулировании рынка повлияли на привлечение импортного ресурса в осенне-зимний период.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба НКРЭКУ.

Как изменение прайс-кепов повлияло на энергорынок

По данным регулятора, объемы импорта электроэнергии стабильно росли в течение всей зимы. Если в ноябре 2025 года в Украину было импортировано 414,9 тыс. МВтч электроэнергии, то в январе 2026 года этот показатель достиг почти 896 тыс. МВтч, а в феврале установил рекорд - 1,266 млн МВтч.

Наибольший рост импорта наблюдался в период пиковой нагрузки на энергосистему, когда потребность в дополнительных ресурсах была самой высокой. Одним из факторов, способствовавших привлечению электроэнергии с европейских рынков, стало расширение диапазона ценовых ограничений на рынке электроэнергии.

В частности, с 16 января 2026 года НКРЭКУ установила единое предельное ценовое ограничение на уровне 15 тыс. грн за МВт·ч в течение всех суток. После вступления этого решения в силу суточные объемы импорта начали стабильно расти, а в отдельные дни превышали 50 тыс. МВт·час.

После завершения отопительного сезона и сокращения потребления электроэнергии потребность в импорте стала уменьшаться. В то же время, его объемы оставались значительными: в марте Украина импортировала 943 тыс. МВт·ч электроэнергии, а в апреле - 558 тыс. МВт·ч.

В НКРЭКУ отмечают, что доступ к дополнительному импортному ресурсу во время зимних пиков потребления помог повысить устойчивость энергосистемы и обеспечить ее стабильную работу в сложный период. Полученные результаты регулятор учтет при подготовке к следующему осенне-зимнему сезону.

Положительно оценили решение украинского регулятора и в Секретариате Энергетического общества. Там отметили, что пересмотр прайс-кепов в январе 2026 способствовал балансировке рынка, увеличению импорта электроэнергии и поддержанию надежной работы энергосистемы Украины в условиях повышенной нагрузки.

Ранее НЭК "Укрэнерго" официально обратилась в НКРЭКУ с предложением изменить тарифы на 2026 год. Просмотр касается услуг передачи электроэнергии и оперативно-технологического управления системой.

Автор:
Ольга Опенько