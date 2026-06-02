Бахматюк должен вернуть НБУ 1,2 млрд грн: суд поставил точку в деле

Верховный Суд окончательно подтвердил решение о взыскании с бывшего собственника ПАО "ВиЭйБи Банк" Олега Бахматюка более 1,2 млрд грн в пользу Национального банка по долгу банка по кредиту рефинансирования.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила прессслужба НБУ.

Отмечается, что 27 мая Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда оставил по-прежнему решения судов первой и апелляционной инстанций, удовлетворивших иск регулятора о взыскании средств с Бахматюка в качестве поручителя по обязательствам банка.

"Окончательное решение Верховного Суда поставило точку по этому длительному делу... Обязательства не теряют своего значения с течением времени", — прокомментировал решение директор юридического департамента НБУ Александр Зима.

Бахматюк против НБУ

ПАО "ВиЭйБи Банк в 2014 году заключил с НБУ договор о стабилизационном кредите на сумму 1,2 млрд грн. Олег Бахматюк поручился за возврат банком кредитных средств и заключил с регулятором договор поручительства, взяв на себя личные обязательства за погашение задолженности финансового учреждения перед НБУ.

Банк не выполнил своих обязательств перед НБУ, равно как и его собственник. Поэтому регулятор обратился в Печерский районный суд Киева с иском о взыскании задолженности с Олега Бахматюка.

Печерский районный суд города Киева 30 января 2025 удовлетворил иск регулятора к Бахматюку о взыскании с него 1,2 млрд грн в пользу НБУ.

Правление НБУ отнесло ПАО "ВиЭйБи Банк" к категории неплатежеспособных 20 ноября 2014 года, а 19 марта 2015 приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого банка. Сам банк находится в стадии ликвидации до сих пор.

На рассмотрении Печерского районного суда города Киева остаются еще пять дел по исковым заявлениям НБУ к Олегу Бахматюку по долгам ПАО "ВиЭйБи Банк" и ПАО "КБ "Финансовая Инициатива".

Общая сумма задолженности, которую НБУ взимает в судебном порядке с Бахматюка, составляет около 7,9 млрд. грн.

Напомним, 22 января 2025 года Верховный Суд подтвердил законность предыдущих решений судов о взыскание 1,8 млрд грн долга из эксвладельца банка "Финансовая Инициатива" Бахматюка.